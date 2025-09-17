Lenktynėse dėl medalių - atkaklios kovos

Pretendentų kaktomuša
„Dabar svarbiausia nusiraminti, nes vis dar esame antrojoje vietoje“, - savo auklėtinius ramino Darius Gvildys. Tauragės „Tauro“ vairininkas neslėpė apmaudo dėl skaudžiai 1:4 pralaimėto vieno svarbiausių sezono mačų Klaipėdos „Neptūnui“.
Tauragiškiai iki susitikimo užtikrintai kontroliavo lenktynes dėl sidabro medalių, tačiau savo aikštėje pažėrė tikrą klaidų liūtį. Ja pasinaudojęs „Neptūnas“ dar iki pertraukos pirmavo triuškinamai 3:0, o Darius Zubauskas džiaugėsi dubliu. „Tauras“ vis dar lenkia „Neptūną“, bet tik dviem taškais.
Į sidabro medalius bei antrąjį kelialapį į A lygą pretenduoja ir Vilniaus BFA. Sostinės komanda, per vasarą netekusi savo dviejų puolimo lyderių, vis dažniau žvalgosi į Artiomą Osipovičių. Nedidukas techniškas BFA saugas antrą turą paeiliui muša vienintelį vilniečių įvartį - šįsyk 28-ąją min. tiksliai „uždarytas“ perdavimas iš krašto.
Pergalė 1:0 prieš Vilniaus „Žalgirio“ dublerius BFA kraitį didina iki 47 taškų – tik dviem mažiau nei „Neptūno“ ir keturiais – nei „Tauro“.
Serijos - skirtingos
Konkurentų barstomi taškai artina Vilniaus rajono „TransINVEST“ prie antrojo titulo per trejus metus. Galinės kaimo komanda Artiomo Radčenkos hettriko dėka 4:1 nupūtė Panevėžio „Ekraną“. Įdomu, jog saugas iš Ukrainos savaitgalį blykstelėjo rezultatyvumu užbaigdamas net 21 mačo be įvarčio sausrą.
Savo seriją nutraukė ir Markus Palionis. „Ekrano“ treneris dėl gynėjų trūkumo buvo atnaujinęs karjerą po trejų metų pertraukos, o jo komanda nukalė keturias pergales paeiliui. Šį sykį M. Palionis liko ant vairininko tiltelio.
Keturių nesėkmių virtinę užbaigė „Šiauliai“ B. Rikiuotės gale buvę šiauliečiai 2:0 išvykoje palaužė Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius. Įpusėjus pirmajam kėliniui svečius į priekį išvedė Juozas Radavičius. Tas pats puolėjas 69 min. nerealizavo 11 m baudinio, o kauniečiai atsakė keliais pavojingais išpuoliais.
Vis dėlto jų progos liko neišnaudotos, o per pridėtą laiką Augustas Valuckas padėjo galutinį tašką – 2:0.
Ūgio pranašumas
196 cm ūgio Benato Bekima po pertraukos pakeitė 194 cm ūgio Jevgenijų Mohilą, o išlyginamąjį įvartį pelnė 195 cm ūgio Karolis Rukuiža. Savaitgalio rungtynėse su Plungės „Babrungu“ Kėdainių „Nevėžio“ aukštaūgiai buvo itin pastebimi.
Tiesa, puolėjas J. Mohilas 4-ąją min. po kampinio galva netyčia nukreipė kamuolį į savo vartus. Jį pakeitęs iš Latvijos čempionato persikėlęs kamerūnietis B. Bekima sužaidė savo debiutines minutes Pirmoje lygoje, o gynėjas K. Rukuiža 87-ąją min. taip pat kirčiu galva nuginklavo tik jau ne savo, o svečių vartininką - 1:1.
Vikrūs Mažeikių „Atmosferos“ japonai Musashi Fujiyoshi ir Yutaro Funami ūgiu nė iš tolo neprilygsta kėdainiečiams, bet turi kitų stiprių kozirių. Du Tekančios saulės šalies legionierių spyriai padėjo „Atmosferai“ 3:1 palaužti Jonavos „Be1“ kolektyvą.
Lygos autsaideriai taip pat pelnė du įvarčius, bet vieną jų – į savo vartus. „Be1“ nuo artimiausių kaimynų atsilieka trimis taškais, o nuo saugesnės 13-osios pozicijos – net aštuoniais.
Trenerių rokiruotė
„Atmosferą“ persekiojanti „Jonava“ nemažina apsukų ir paskutiniame čempionato ketvirtyje. Jonaviečiai išvykoje 2:0 pamokė „Panevėžio“ dublerius, o jų atakų lyderis Nikas Benevičius pelnė 7-ąjį sezono įvartį.
Šiame mače abi komandos neturėjo savo pagrindinių strategų. Šeimininkų ekipai negalėjo vadovauti Povilas Lukšys, o diskvalifikuotą jonavietį Eisviną Utyrą pakeitė patyręs jo asistentas Laimis Bičkauskas.
Jonaviečiams į nugarą kvėpuoja Kretingos „Minija“. Žemaičiai turnyro lentelės kaimynų mūšyje svečiuose 2:1 pranoko „Kauno Žalgirį“ B. Svečių naudai abu įvarčius prieš pertrauką atsiriekė Deividas Pipiras. Šeimininkai sušvelnino 53-ąją min. bei turėjo progų išplėšti lygiąsias.
Tačiau „Minijai“ diriguojantis specialistas iš Portugalijos Ricardo Rezende Freitas išsaugojo trečiąją pergalę per du mėnesius, kai Kretingoje pakeitė savo tėvynainį Andre Marquesą.
