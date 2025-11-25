Helsinkyje surengtas Šiaurės ir Baltijos futbolo federacijų vadovų susitikimas

Susitikime šįkart negalėjo dalyvauti Farerų Salų atstovai.
Susitikimas buvo skirtas ir suteikė galimybę pasikeisti patirtimi ir diskutuoti apie dabartinę futbolo padėtį kiekvienoje šalyje. Prezidentai taip pat pasidalijo nuomonėmis apie įvairius tarptautinius klausimus ir vykstančius pokyčius Europos ir pasaulio futbole.
Danija ir Švedija pasidalino naujausia informacija apie savo bendrą paraišką dalyvauti 2029-ųjų UEFA Europos moterų futbolo čempionato organizavimo konkurse.
Nors Šiaurės ir Baltijos šalys turi daug panašumų, diskusijose taip pat išryškėjo svarbūs skirtumai. Sritys, kuriose asociacijos gali toliau mokytis viena iš kitos.
„Mūsų bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba ir noru dalytis patirtimi, kuri gali sustiprinti futbolą visame mūsų regione, – sakė Islandijos futbolo asociacijos prezidentas ir dabartinis Šiaurės šalių futbolo bendradarbiavimo pirmininkas Thorvalduras Örlygssonas. – Turime daug bendro, tačiau į tam tikrus klausimus taip pat žiūrime skirtingai, ir ši įvairovė yra svarbi tolesniam futbolo vystymuisi įvairiose šalyse.“
Prezidentai pabrėžė, kad bendradarbiavimas nėra susijęs su veikimu kaip balsavimo blokui tokiose organizacijose kaip UEFA ar FIFA. Kiekviena asociacija ir toliau priima savarankiškus sprendimus, atsižvelgdama į savo požiūrį, prioritetus ir nacionalinius interesus. Bendras dialogas padeda skatinti supratimą, koordinavimą ir konstruktyvų bendradarbiavimą futbolo labui Šiaurės Europoje.
„Bendraudamas su kolegomis iš Baltijos ir Skandinavijos šalių aiškiai matau, kad mus jungia kur kas daugiau panašumų nei skirtumų. Jei norime, kad viso regiono – ir kartu Lietuvos – futbolas augtų, privalome nuolat dalintis patirtimi, pasiekimais ir sėkmės istorijomis.
Nors kiekvienas intensyviai dirbame savo šalyse, visi judame bendro tikslo link: kad futbolas būtų matomas, girdimas ir vykdytų savo misiją ne tik ugdyti naujus talentus, bet ir prisidėti prie sveikesnės, aktyvesnės visuomenės kūrimo“, – sakė susitikime dalyvavęs Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius.
Šiaurės ir Baltijos šalių futbolo bendradarbiavimas suteikia platformą dialogui ir gerųjų patirčių pasidalinimui tarp kaimyninių asociacijų, siekiant skatinti futbolo plėtrą visais lygmenimis visame regione.
