Naujas žingsnis ilgamečiame bendradarbiavime: Danijoje pasirašyta LFF ir „Hummel“ sutartis

Susitikime LFF prezidentas Edgaras Stankevičius ir danų „Hummel“ vyriausiasis komercijos vadovas Henrikas Svenningas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuris dar labiau sustiprins federacijos pozicijas bei matomumą.
„Svarbu, jog tarptautiniai partneriai, tokie kaip „Hummel“, mato federacijos augimą ir potencialą ir nori su mumis bendradarbiauti.
Taip, su „Hummel“ atstovais Lietuvoje federacija dirba jau ne vienerius metus, tačiau nuo šiol pradėsime bendradarbiauti ir su pagrindine „Hummel“ organizacija Danijoje, kas irgi turės didelį pozityvų poveikį“, – kalbėjo E. Stankevičius.
Bendradarbiavimu patenkinti liko ir danų atstovai.
„Esame patenkinti galėdami dar labiau sustiprinti mūsų ilgametį bendravimą su Lietuvos futbolo federacija. Beveik penkiolika metų puikiai bendravome per mūsų patikimus atstovus Lietuvoje, o dabar formalizavome naują tiesioginę partnerystę su federacija. Vertiname jų ambicijas, profesionalumą ir atsidavimą futbolo vystymui Lietuvoje.
Toliau tęsimę artimą bendradarbiavimą ir palaikysime vieni kitus artimiausiais metais“, – kalbėjo H. Svenningas.
LFF prezidentas ir LFF generalinė sekretorė Rita Bagdonienė apsilankė „Hummel“ būstinėje ir iš arti susipažino su kompanijos aplinka.
„Hummel neabejotinai yra viena didžiausių aprangų ir kitų sporto prekių gamintoja pasaulyje, o apie tai kalba ir faktas, kad su „Hummel“ prekės ženklu dirba didžiausių Europos futbolo lygų klubai. Ieškosime naujų būdų, projektų ir galimybių, kaip galėtume suvieniję jėgas organizuoti bendras veiklas ir iniciatyvas“, – pridėjo E. Stankevičius.
„Hummel“ aprangas naudoja Anglijos aukščiausios lygos klubas „Sunderland“, Ispanijos komanda „Real Betis“, taip pat daug kitų Europos lygų klubų.
Rinktinių tarpe ilgiausiai su „Hummel“ kompanija dirba viena pajėgiausių Europos komandų Danijos rinktinė.
