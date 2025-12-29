Į „Sūduvą“ atvyksta puolėjas Faustas Steponavičius

21 metų panevėžietis iki 2021 metų vidurio atstovavo gimtojo miesto komandai, vėliau išvyko į „Genoa“ (Italija) jaunimo ekipą, rungtyniavo Zagrebo „Jarun“ (Kroatija), o 2023-iaisiais sudarė sutartį su Rygos RFS klubu, kuris puolėją išnuomojo „Tukums“.
Geras pasirodymas Latvijoje patraukė Plovdivo „Botev“ (Bulgarija) dėmesį. Šis klubas išpirko F.Steponavičių, tačiau puolėją pastaruosius 2 metus nuomojo Sofijos „Septemvri“ ir „Panevėžiui“.
Praeitą sezoną A lygoje F.Steponavičius žengė į aikštę 32 kartus, pelnė 1 įvartį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir dukart buvo įspėtas. FPRO LFF taurės turnyre puolėjas per 4 rungtynes pasižymėjo įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu.
Per savo karjerą F.Steponavičius jau spėjo laimėti Bulgarijos taurę ir dukart – Lietuvos taurę.
Puolėjas sužaidė 18 rungtynių Lietuvos jaunimo (4 įvarčiai) rinktinėje, taip pat dukart jau pasirodė aikštėje su suaugusiųjų nacionalinės komandos marškinėliais.
„Paskambino „Sūduvos“ treneris, pasidomėjo, kokia mano situacija, kokios mintys. Pokalbis ir atvedė prie to, kad šiandien pasirašėme kontraktą, – sakė „Sūduvos“ naujokas. – Asmeniškai sau tikslų kitam sezonui nekeliu, noriu tiesiog gerai jaustis aikštėje ir padėti komandai kuo galiu. Komandiniai tikslai aiškūs visiems – užimti prizinę vietą ir patekti į Europos taurių turnyrus.“
Pasirengimą naujam sezonui „Sūduva“ pradės sausio pirmoje pusėje.
