„Kauno Žalgiris“ visiškai priartėjo prie pirmojo aukso

„Kauno Žalgiris“ galėjo pasižymėti jau pirmosios atakos metu, tačiau Fabieno Ourega bandymą atrėmė Gustas Baliutavičius. Kiek vėliau pastarasis susitvarkė ir su Amine‘o Benchaibo smūgiu.
26-ąją minutę geriausią progą pirmame kėlinyje susikūrė svečiai, kai po perimto kamuolio į ataką nubėgusių šiauliečių gretose arti tikslo smūgiavo Eligijus Jankauskas. Vis dėlto po 8 minučių Danieliaus Jarašiaus klaida pasinaudojęs A. Benchaibas savo šansu pasinaudojo.
Į ataką pabėgęs Temuras Čogazdė galėjo padidinti pranašumą, tačiau tiek kartvelo, tiek antrame kėlinyje Fiodoro Černycho smūgius atrėmė G. Baliutavičius. 56-ąją minutę FA „Šiauliai“ privertė oponentus suklysti – 16-ąjį sezono įvartį pelnė E. Jankauskas.
Tiesa, kauniečiai jau kito išpuolio metu vėl atstatė pranašumą, kai dubliu džiaugėsi A. Benchaibas, kuriam tai buvo 14-asis taiklus smūgis. Maža to, belgas 63-iąją minutę atliko rezultatyvų perdavimą F. Ouregai.
Eivino Černiausko treniruojama komanda yra surinkusi 71 tašką, šiauliečiai su 50 tašku rikiuojasi penkti.
Naujausi komentarai