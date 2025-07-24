Lietuvos čempionai su svečiais iš Šiaurės Airijos išsiskyrė be įvarčių

Mače Vilniuje žalgiriečiai turėjo daugiau šansų pasižymėti, tačiau progomis nepasinaudojo.
Starto sudėtyje – trys pasikeitimai. Nuo pradžių rungtynes pradėjo M. Youla, D. Salčinovičius ir M. Cholas.
Pirmajame kėlinyje didesnę iniciatyvą rodė žalgiriečiai. Nepaisant nemažai bandymų, pasižymėti nepavyko.
14 min. tikslų J. Moutachy smūgį vartų link atrėmė vienas iš varžovų žaidėjų.
19 min. iš už baudos aikštelės smūgiavo D. Šalčinovičius, tačiau žalgiriečiui pritrūko tikslumo.
31 min. progą turėjo M. Cholas, tačiau svečių vartininkas su kilusiu pavojumi susitvarkė.
Antrajame kėlinyje kamuolio kontrolė išliko panaši ir abi ekipos nesusikūrė didesnių realių šansų.
61 min. svečiai atliko pavojingą perdavimą baudos aikštelės link, tačiau nei vienas iš futbolininkų kamuolio priimti nesuspėjo.
73 min. dar vienas pavojingas varžovų momentas – smūgiavo M. Fitzpatrickas, tačiau prie savųjų vartų C. Olsesas žaidė užtikrintai.
79 min. tolimą smūgį atliko po keitimo aikštėje pasirodęs K. Hadji, tačiau ir šis bandymas buvo atremtas.
Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Belfaste.
"Tikėjomės panašaus scenarijaus. Žinojome, kad rungtynės bus nelengvos, daug kovos tiek aikštės viduryje, tiek puolime, tiek ginantis. Negaliu pasakyti, kad mačas buvo šiurkštus, bet pasitaikė ir alkūnių. Kovos užteko visoms 90 minučių. Abi komandos sukūrė progų, mes atlikome gal kiek daugiau smūgių. Buvo po pora galimybių, kurios galėjo baigtis įvarčiais. Atsakomasis mačas bus dar sunkesnis. Komandos jau pažįsta viena kitą, žino galimybes, tad Belfaste kova bus tikrai rimta“, – kalbėjo V. Čeburinas.
