Vietoje žadėtų pergalių - atsisveikinimas su Europa

Į Šiaurės Airiją žalgiriečiai atvyko kupini vilčių žengti į kitą etapą. "Žalgirio" bagaže buvo kovingos lygiosios pirmajame mače namuose 0:0. Vis dėlto antrųjų rungtynių šeimininkai įmušė įvartį jau mačo pradžioje, pirmajame kėlinyje persvarą padidino ir ją vėliau išsaugojo.
Atsakomosiose serijos rungtynėse į starto sudėtį grįžo G. Matulevičius ir dėl diskvalifikacijos pirmąsias rungtynes praleidęs V. Radenovičius.
Pirmajame kėlinyje abi komandos turėjo savųjų šansų, tačiau aktyvesni buvo šeimininkai, kurie, atlikę kelis smūgius į vartų plotą, sugebėjo pasižymėti dviem įvarčiais.
Jau 6 min. po kilusios sumaišties varžovai išsiveržė į priekį – atšokusį kamuolį į vartus nukreipė J. Mulgrewsas. 15 min. po B. Tavareso pakelto kamuolio galva smūgiavo J. Kendyšas, tačiau varžovų gynyba su pavojumi susitvarkė.
22 min. žalgiriečių vartus apgynė C. Olsesas, kuris atrėmęs C. Shieldso atliktą 11 m. baudinį. 33 min. Šiaurės Airijos čempionai padvigubino savo pranašumą – tolimu smūgiu pasižymėjo K. Offordas. Per pridėtą pirmojo kėlinio laiką dar kartą savo sėkmę baudos aikštelėje pabandė K. Offordas, tačiau C. Olsesas žaidė užtikrintai.
74 min. galva į vartininką smūgiavo C. McKee. 81 min. dar vienas pavojingas šeimininkų išpuolis – galva smūgiavo M. Fitzpatrickas, tačiau C. Olsesas gelbėjo savuosius vartus. 85 min. vartų link smūgiavo N. Mihajlovičius, tačiau jo smūgis buvo atremtas airių gynėjų.
Sugrįžimas į vietinį frontą – jau pirmadienį, rugpjūčio 4 d. žalgiriečiai 20 val. namuose priims „Kauno Žalgirį“.
"Nors tai yra Konferencijų lyga, mes einame čempionų keliu, o „Linfield“ nėra eilinė komanda", - sakė V. Čeburinas.
Prieš tai vilniečiai iškrito iš UEFA čempionų lygos atrankos, jau pirmajame kvalifikaciniame etape kapituliuodami prieš kuklų Maltos klubą Hamruno "Spartans". Tiesa, Maltos čempionams su Domantu Šimkumi nusileista tik po 11 m baudinių serijos.
