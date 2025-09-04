Lietuvos futbolininkams teko gelbėtis savo tvirtovėje

Ketvirtadienio susitikimas prasidėjo pavojinga lietuvių proga, bet jos išnaudoti nepavyko. Vėliau žaidimas apsilygino ir šansų turėjo abi komandos.
Pirmasis įvartis rungtynėse krito antram kėliniui einant į pabaigą, kai po lietuvių klaidos svečiai perėmė kamuolį ir iš arti pasiuntė jį į tinklą.
Lietuviams gelbėtis teko paskutinėmis minutėmis, kai į Maltos vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Gvidas Gineitis.
"Rungtynes pradėjome labai galingai, labai gerai. Jau antrą minutę turėjome progą pasiekti įvartį. Daug mūsų susitarimų buvo išnaudoti erdves su jų kraštiniais gynėjais, mūsų saugai įkirtinėjo į tas zonas, pats Gvidas įkirtinėjo, susikūrėme šansų. Iki 27 minutės atrodė, kad įvartis pribrendo" - sakė E. Jankauskas.
Paskutinėmis minutėmis abi komandos neteko po vieną žaidėją, kai šiems buvo parodytos raudonos kortelės, lietuvių gretose tai buvo Edgaras Utkus, kuris praleis susitikimą su Nyderlandais sekmadienį.
"Antrame kėlinyje scenarijus buvo panašus, metėme daugiau žmonių, norėjome turėti daugiau mūsiškių prie jų vartų, bet mums suklydus jie meistriškai išnaudojo mūsų klaidą ir likus dešimt minučių pelnė įvartį. Pagal scenarijų, kai paskutinę akimirką pelnėme išlyginamąjį įvartį, turėjo būti smagu, bet žiūrint bendriau, turėjome tą įvartį pelnyti kur kas anksčiau, nes rungtynėse visada būna momentų, kai varžovas susikuria savo progas", - aiškino E. Jankauskas.
FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Giorgi Kruashvili (Sakartvelas)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis, Modestas Vorobjovas, Artūr Dolžnikov, Gytis Paulauskas, Gratas Sirgėdas, Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Klaudijus Upstas.
Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Marius Adamonis, Markas Beneta, Tomas Kalinauskas, Romualdas Jansonas, Nauris Petkevičius, Domantas Antanavičius, Eligijus Jankauskas, Vilius Armalas, Rokas Lekiatas, Vaidas Magdušauskas, Paulius Golubickas.
Kitos atrankos rungtynės vyks rugsėjo 7 d. Kaune su Nyderlandų rinktine.
Naujausi komentarai