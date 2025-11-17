Lietuvos futbolininkai atsisveikino triuškinama nesėkme Olandijoje

Paskutiniame susitikime Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje rezultatu 0:4 (0:1) pripažino Nyderlandų rinktinės pranašumą.
Po pirmosios tarpusavio akistatos 2:3 Kaune, kai lietuviai užkūrė pirtį svečiams iš Olandijos ir po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus 2:2, varžovai į mūsų šalies ekipą žiūrėjo jau kur kas pagarbiau.
Pirmadienio rungtynės prasidėjo šeimininkų teritoriniu pranašumu, tačiau kurį laiką lietuviai sėkmingai gynėsi. Visgi olandams pavyko išsivežti į priekį sužaidus kiek daugiau nei 15 minučių.
Per likusį kėlinio laiką šeimininkai turėjo dar keletą šansų, tačiau pagirtinai darbavosi Edvinas Gertmonas, lietuviai, savo ruožtu, taip pat susikūrė kelias pusproges, tačiau išlyginti rezultato nepavyko ir po pirmo kėlinio lietuviai turėjo minimalų deficitą 0:1.
Antro kėlinio pradžioje į lietuvių vartus po VAR peržiūros buvo skirtas baudinys, jį šeimininkai realizavo, o netrukus krito ir trečiasis įvartis.
Dar po keleto minučių šeimininkai pasižymėjo ir ketvirtą kartą, taip dar labiau įtvirtindami savo pranašumą.
Per likusį laiką daugiau įvarčių nekrito ir šeimininkai iškovojo pergalę 4:0.
Iš viso lietuviai per aštuonis susitikimus cikle surinko tris taškus ir užėmė penktą vietą, olandams ši pergalė garantavo pirmą poziciją ir tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą.
„Turėjome galimybę susirungti su komanda, iš kurios reikėtų mokytis, imti pavyzdį, kaip reikia žaisti, kokie turi būti žaidėjų tikslai. Viskas prasideda nuo paprasčiausių dalykų, kurių šiandien ir trūko – perdavimo kokybės, ramybės priimant kamuolį ir įvertinant situaciją, geresnių sprendimų su kamuoliu, - dėstė E. Jankauskas.- Aišku, papuolėme po tokiu volu – turbūt visi žaidėjai, kurie šiandien prieš mus žaidė, yra UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalio ekipų lygio futbolininkai. Sugrįžęs Frenkie de Jongas pakeitė komandos veidą – aikštėje kiekviena ataka vyksta per jį, jis visur nori prisiliesti prie kamuolio, gerai organizuoja ir diriguoja žaidimui.
Prieš mus varžovų treneris metė geriausią savo sudėtį ir parodė, kad šios rungtynės jiems buvo labai svarbios. Aš žinau, ką reiškia būti tokioje vietoje, kur kiekvienas suklupimas yra lydimas kritikos bangų. Be abejo, olandams reikėjo šios pergalės, tad jie į rungtynes pažiūrėjo labai rimtai ir parodė, kaip tas darbas turi būti atliktas".
FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos statistika
Nyderlandai – Lietuva 4:0 (1:o)
Amsterdamas, Johano Cruijffo arena, teisėjas – Luisas Godinho (Portugalija);
Įvarčiai: 16 min. Tijjani Reijndersas, 58 min. Cody Gakpo (iš baudinio), 60 min. Xavi Simonsas, 62 min. Donyellas Malenas (Nyderlandai);
Įspėti: 23 min. Pijus Širvys, 84 min. Gytis Paulauskas (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Justas Lasickas (84 min. Klaudijus Upstas), Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Vilius Armalas, Pijus Širvys (46 min. Markas Beneta), Gratas Sirgėdas (46 min. Paulius Golubickas), Gvidas Gineitis, Modestas Vorobjovas, Fedoras Černychas (59 min. Gytis Paulauskas), Tomas Kalinauskas (80 min. Motiejus Burba).
Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Džiugas Bartkus, Sigitas Olberkis, Gabrielius Micevičius, Domantas Šimkus, Rokas Lekiatas, Edgaras Dubickas.
(be temos)