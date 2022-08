A lygos turo apžvalga: „Jonavos“ kovingumas davė vaisių

Pasikartojo. FA „Šiauliai“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos šiemet žaisdamos Saulės mieste įvarčių nepadovanojo – antrasis ekipų susidūrimas taip pat baigėsi rezultatu 0:0. Šiauliečiai devintą kartą sužaidė lygiosiomis bei pagal šį rodiklį pirmauja čempionate.

Mėlynai balti taikiai sužaidė aštuntą sykį ir su 44 taškais yra įsitaisęs turnyro lentelės viršūnėje su Vilniaus „Žalgiriu“.

Nuslopino. „Hegelmann“ tapo pirmąja komanda, kuriai šiemet pavyko apsiginti nuo šiauliečių atakų lyderio Oleksijaus Ščebetuno. 25-erių ukrainietis per pirmas penkerias rungtynes įmušė net 7 įvarčius.

Dublis. „Jonava“ pirmą sykį šiame sezone per mačą pelnė daugiau negu įvartį, o tai leido likviduoti deficitą ir paskutinėmis minutėmis išplėšti tašką dvikovoje su Telšių „Džiugu“ – 2:2.

Abu įvarčius „Jonavai“ pelnė argentinietis Juanas Jorrinas, kuriam pavyko nutraukti 16 iš eilės „sausų“ mačų seriją. J. Jorrinas tokiu būdu tapo rezultatyviausiu komandos žaidėju.

Deficitas. „Džiugas“ nepasinaudojo puikiu šansu ir tik tašku priartėjo prie Gargždų „Bangos“ – komandas po 23 rungtynių skiria 6 taškų atotrūkis. Šios ekipos tarpusavio susitikimus jau sužaidė, tad per likusią sezono dalį džiugiečių laukia sudėtingas tvarkaraštis bei sunkus iššūkis išvengti 9-osios vietos.

Sugrįžo. Po daugiau negu mėnesio pertraukos į Lietuvos čempionato kovas įsitraukęs „Žalgiris“ džiaugėsi penktuoju laimėjimu iš eilės. Po Fabieno Ourega ir Marko Miličkovičiaus įvarčių namuose 2:1 buvo nugalėta Gargždų „Banga“.

Tai buvo pirmosios vidurio gynėjo Kipro Kažukolovo rungtynės šiame „Optibet A lygos“ sezone – 21-erių futbolininkas žaidė be keitimų.

Keitimas. „Bangos“ 18-metis saugas Vaidas Magdušauskas grįžo į rikiuotę, tačiau vėl buvo pakeistas. Debiutiniame mače gražų įvartį įmušęs gargždiškis per tris mačus sužaidė tik 72 minutes, nors du kartus rungtynes pradėjo starto sudėtyje.

Priartėjo. „Kauno Žalgiris“ po ketverių iš eilės nelaimėtų rungtynių atsitiesė ir pirmą kartą šiemet įveikė kiek nukraujavusius Vilniaus „Riterius“ – 2:0. Itin svarbi pergalė buvo tik aštuntoji šiemet ir ji leido aplenkti FA „Šiauliai“ komandą, kuri taip pat turi 30 taškų.

Kauniečiai po šio laimėjimo kiek sumažino deficitą nuo 2–4 vietas užimančių komandų.

Fortūna. „Riteriams“ sekmadienį Kaune itin nesisekė: pirmame kėlinyje Dmytro Bilonogas, o po pertraukos Dejanas Miličevičius galingais smūgiais sudrebino vartų konstrukcijas. Maža to, Deividui Mikelioniui teko atremti 8 smūgius į vartų plotą, kuriuos atliko sostinės komandos žaidėjai.

Netikėtumas. Marijampolės „Sūduva“ pasinaudojo labai blankiu „Panevėžio“ pasirodymu ir namuose varžovus sutriuškino net 4:1. Tai buvo didžiausias Aukštaitijos sostinės komandos pralaimėjimas šiemet, be to, panevėžiečiai per vieną mačą praleido ketvirtadalį visų šių metų įvarčių „Optibet A lygoje“.

„Sūduvos“ puolėjas Kule Mbombo pasižymėjo dar kartą ir su 9 taikliais smūgiais rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje žengia antras.

Nesėkmės. „Panevėžio“ vidurio gynėjas Linas Klimavičius praėjusį sekmadienį norės kuo greičiau pamiršti – per mačą panevėžtietis du kartus netyčia nukreipė kamuolį į savo vartus.

Pastarąjį kartą tokia situacija nutiko 2014 metų balandžio 16 dieną: būtent Marijampolėje žaidžiant prieš „Sūduvą“ Alytaus „Dainavos“ gynėjas Nedas Čeplinskas taip pat įsimušė 2 įvarčius.