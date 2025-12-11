Merginų U17 ir U19 rinktinės sužinojo savo varžoves B diviziono kovose

Savo varžoves sužinojo Lietuvos merginų U17 rinktinė.
Lietuva šiame lygyje varžosi B divizione ir tiesiogiai patekti į finalinį kitų metų čempionato etapą nepretenduoja. Jos gali pakilti į A divizioną – tai suteiktų geresnes galimybes kitame atrankos cikle.
Lietuvos rinktinė pateko į B1 grupę, kur burtai jų varžovėmis nulėmė baltaruses, Maltą ir Estiją.
Varžoves ketvirtadienį sužinojo ir Lietuvos merginų U19 rinktinė.
Šešių B diviziono grupių nugalėtojai bei viena geriausia antrą vietą užėmusi komanda garantuos sau pakilimą į A divizioną kito čempionato atrankos ciklui.
Lietuvos rinktinė pateko į B2 grupę, jų varžovėmis ten bus Kosovas, Farerų Salos ir Moldova.
B diviziono turnyrai numatomi kitų metų pirmoje pusėje.
