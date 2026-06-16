 Merzas padovanojo Trumpui Vokietijos nacionalinės rinktinės marškinėlius

Merzas padovanojo Trumpui Vokietijos nacionalinės rinktinės marškinėlius

2026-06-16 16:32
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas G7 viršūnių susitikime Eviane JAV prezidentui Donaldui Trumpui įteikė gimtadienio dovaną pasaulio futbolo čempionato tematika – Vokietijos nacionalinės rinktinės spalvų marškinėlius. 

<span>Merzas padovanojo Trumpui Vokietijos nacionalinės rinktinės marškinėlius</span>
Merzas padovanojo Trumpui Vokietijos nacionalinės rinktinės marškinėlius / EPOS-ELTOS nuotr.

Ant jų užrašyta „žaidėjo“ pavardė Trumpas ir 47 numeris. Respublikonas yra 47-asis Jungtinų Valstijų, kur šiuo metu vyksta pasaulio futbolo čempionatas, prezidentas. Sekmadienį D. Trumpui suėjo 80 metų.

F. Merzas dovaną D. Trumpui įteikė prieš darbinį posėdį Ukrainos klausimu. Šis jau sėdėjo prie apskrito G7 stalo. Kancleris nuėjo į savo vietą, išvyniojo iš popieriaus marškinėlius ir žengė prie D. Trumpo. JAV lyderis dovaną priėmė sėdėdamas, padėkojo ištiesdamas ranką ir tada, išskleidęs marškinėlius su savo pavarde ir numeriu prieš kameras, juos sulankstė ir pasidėjo šalia savęs ant stalo.

Iki trečiadienio truksiančiame G7 susitikime dvišalis D. Trumpo ir F. Merzo susitikimas kol kas nėra planuojamas. JAV prezidentas yra numatęs kelis tokius dvišalius pokalbius su kitų šalių lyderiais.

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