Prieš žvaigždyno egzaminą lietuviai skaičiuoja nuostolius

Per plauką nuo gėdos
„Lengvai niekas nevyksta. Patys matote, kiek kainuoja ir vienas taškas“, – atsiduso Edgaras Jankauskas.
Jo auklėtiniai 2026 m. pasaulio čempionato atrankos mače ketvirtadienio vakarą vos išnešė sveiką kailį (1:1) akistatoje su Maltos futbolininkais.
Nors Italijos „Serie A“ rungtyniaujantis „Torino“ saugas Gvidas Gineitis jau pirmosiomis susitikimo akimirkomis turėjo progą pasižymėti, svečiai iš nykštukinės salos nesutriko. Jie ne tik atsilaikė iki antrojo kėlinio pabaigos, bet ir patys aštrino žaidimą. 83 minutę po greitos kontratakos Alexanderis Satariano išvedė Maltos rinktinę į priekį – 1:0.
Lietuviai išsigelbėjo per teisėjo pridėtą laiką. Mažumoje likę svečiai prasižengė baudos aikštelėje ir G. Gineitis 96 min. realizavo 11 m baudinį – 1:1.
„Tikrai nebuvome geresnė komanda, bet nebuvome ir prastesnė. Statistikos duomenys turbūt vienodi, galbūt kiek ilgiau kontroliavome kamuolį, kėlėme daugiau pavojaus, dažniau lankėmės jų baudos aikštelėje. Malta taip pat turėjo savo ginklų – aštrius, greitus atakuojančius žaidėjus, kurie pasinaudojo mūsų klaidomis“, – pripažino E. Jankauskas.
Lopys spragas
Trečiasis taškas atrankos G grupėje lietuviams kainavo net dvi diskvalifikacijas. 99 minutę už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo pašalintas Edgaras Utkus.
Belgijos aukščiausioje lygoje žaidžiantis gynėjas turės praleisti akistatą su olandais. „Cercle Brugge“ klubo 25 metų legionierius yra antras brangiausias mūsų dabartinės rinktinės narys, žaidėjų rinkoje vertinamas per 1,5 mln. eurų. Pagal šį rodiklį jis nusileidžia tik geriausiam praeitų metų šalies futbolininkui – 21 metų G. Gineičiui (beveik 6 mln. eurų).
Lietuviai išsigelbėjo per teisėjo pridėtą laiką – G. Gineitis realizavo 11 m baudinį.
Sekmadienį rinktinei negalės padėti ir geltonų kortelių limitą viršijęs kitas gynėjas – Slovėnijos čempionate žaidžiantis Artemijus Tutyškinas.
„Svarbiausia – gerai pailsėti. Turime daug nuostolių dėl kortelių, bet tikiuosi, kad rasime, kaip užpildyti spragas, ir pasiruošime rungtynėms“, – vylėsi E. Jankauskas.
Treniruotės atsisakė
Užvakar Nyderlandų ir Lenkijos rinktinės Roterdame išsiskyrė taikiai – 1:1. Milano „Inetr“ gynėjas Denzelis Dumfriesas, sužaidus beveik pusvalandį, kirčiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė šeimininkus į priekį – 1:0.
Tačiau mūsų kaimynams pavyko sugrąžinti pusiausvyrą – Matty Cashas 80-ąją minutę nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui Bartui Verbruggenui. Beje, Anglijos „Premier“ lygos „Brighton“ klubo vartų sargas yra vienas pigesnių olandų žvaigždyno narių, nors jo vertė siekia net 28 mln. eurų.
Tarp brangiausių Lietuvos rinktinės rytdienos varžovų yra „Liverpool“ saugas Ryanas Gravenberchas (75 mln. eurų), to paties klubo puolėjas Cody Gakpo (71 mln.), Londono „Tottenham Hotspur“ puolėjas Xavis Simonsas (71 mln.), „Manchester City“ saugas Tijjanis Reijndersas (58 mln.), „Barcelona“ saugas Frenkie’s de Jongas (44 mln.).
Nyderlandų rinktinė į Kauną atskris šiandien vakare ir, skirtingai nei įprasta, net nerengs treniruotės Dariaus ir Girėno stadione.
G grupė
1. Nyderlandai 2 1 0 11:1 7
2. Lenkija 2 1 1 5:3 7
3. Suomija 2 1 1 5:5 7
4. Lietuva 0 3 1 3:4 3
5. Malta 0 2 3 1:12 2
