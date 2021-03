Rinktinių treneriams skirtingi galvosūkiai

Abu dvikovos įvarčiai pelnyti pirmajame kėlinyje. Tiesa, pačioje rungtynių pradžioje dvi geras progas susikūrė Alytaus komanda, bet jų neišnaudojo Deivydas Matulevičius ir Jevhenijus Terzis. Lietuviai įsiveržė į priekį 17 minutę, kai pavyzdinę ataką dešiniuoju kraštu taikliu smūgiu užbaigė Jonas Bičkus po Roko Rasimavičiaus perdavimo. Po minutės rinktinės vartininkui Gustui Baliutavičiui teko atremti Oskaro Lukošiūno galva smūgiuotą kamuolį. Persvarą po gudraus Karolio Uzėlos perdavimo iš dešinio krašto 26 minutę padvigubino Nauris Petkevičius. Vėliau smūgiuoti į varžovų vartus mėgino Ignas Venckus, Jonas Bičkus ir Karolis Uzėla Antrajame kėlinyje treneris Marius Stankevičius ženkliai pakeitė komandos sudėtį. Žaidybinė iniciatyva priklausė lietuvaičiams, o dėkingas progas įvarčiams pelnyti turėjo Justinas Marazas ir Edgaras Utkus.

Jaunimo rinktinė kol kas tik atrenka kandidatus oficialioms kovoms. 2023 metų Europos čempionato atrankos mūšiai jai prasidės tik ateinantį rugsėjį. Rugsėjo 3 d. išvykoje jų laukia Slovakija. Be to, C grupėje jų laukia Ispanija, Rusija, Šiaurės Airija ir Malta.

Tuo tarpu Lietuvos nacionalinė rinktinės, atranką į kitų metų pasaulio futbolo čempionatą pradėjusios nesėkme 0:1 Šveicarijoje, jau trečiadienį laukia akistata Vilniuje su Italijos rinktine. Kalbėdamas apie pirmąjį mūšį rinktinės treneris Valdas Urbonas pernelyg nekritikavo savo auklėtinių.

„Galbūt tas startinis jaudulys darė savo, tai irgi darė įtaką, kol mes grįžome į savas vėžes, tai, ką planavome. Pirmas 20 minučių vyko tarsi tam tikra reabilitacija po praleisto įvarčio, bet kuo toliau, tuo drąsiau jautėmės, ilgiau pavykdavo palaikyti kamuolį, prieiti iki varžovų vartų, tai tie momentai mums buvo svarbūs, - po sakė rinktinės treneris Valdas Urbonas. - Antrame kėlinyje tam tikrais momentais pabandėme ir parizikuoti, bandėme didesnėmis jėgomis pulti ir spausti varžovą, bet tada pasimato varžovo klasė ir, jei jiems pavykdavo ištrūkti iš mūsų gniaužtų, tai kildavo problemos prie mūsų vartų. Bet labai džiugu, kad visi žaidėjai atidavė maksimaliai viską, ką gali, ir pademonstravo kokybę ginantis, degė šitoms rungtynėms“.