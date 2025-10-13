Ruginienė atskleidė, apie ką kalbėjosi su Tusku per futbolo rinktinių akistatą

Premjerai Kauno Dariaus ir Girėno stadione sekmadienį žiūrėjo atrankos į pasaulio čempionato rungtynes tarp jų šalių rinktinių, o socialiniuose tinkluose pasklido jųjų nuotraukos.
Paklausta, apie ką kalbėjosi su D. Tusku, I. Ruginienė žurnalistams Rokiškyje sakė: „Apie viską. Tikrai džiaugiuosi tuo draugišku ryšiu, kurį mes sukūrėme per tokį trumpą laiką“.
„Tai ir apie šeimas, ir apie daugelį kitų dalykų (pasikalbėjome – BNS)“, – teigė ministrė pirmininkė.
Ji tvirtino su D. Tusku aptarusi ir su gynyba bei jos finansavimu susijusius klausimus.
I. Ruginienė teigė ir toliau ketinanti išnaudoti sporto diplomatijos kortą užmegzti ryšiams su kitų šalių lyderiais.
„Tikrai išnaudosiu visas kortas, jeigu tai tik bus naudinga Lietuvai“, – kalbėjo premjerė.
Lietuvos rinktinė lenkams nusileido rezultatu 0:2.
BNS rašė, kad I. Ruginienė su D. Tusku pirmą kartą susitiko praėjusios savaitės pradžioje Varšuvoje.
