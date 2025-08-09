Rusenančią viltį vešis į Bulgarijos provinciją

Dovana – 74-ą sekundę
Tarptautinėje kelionėje Velso ir Islandijos klubų barjerus įtikinamai peršokęs „Kauno Žalgiris“ turės dar kartą parodyti kovotojo charakterį.
Lietuvos A lygos čempionato lyderiai savo aikštėje 0:1 pralaimėjo pirmas Konferencijų lygos turnyro trečio atrankos etapo rungtynes Kerdžalų „Arda“ ekipai.
Stumiami rekordinės 7,5 tūkst. sirgalių armijos kauniečiai vienintelį įvartį praleido 53-ią min. Šeimininkų vidurio gynėjas Antonas Tolordava bandė nutraukti aštrų bulgarų perdavimą, bet pračiuožė ant vejos nepalietęs kamuolio, o jo bendravardis Antonio Vutovas techniškai prasimetė sviedinį ir pasiuntė jį į Tomo Švedkausko vartus.
Daugiau stebuklų Dariaus ir Girėno stadione „Arda“ neparodė. Ketvirtą vietą Bulgarijos čempionate šiemet užėmusi komanda jau 74-ąją mačo sekundę gavo neįtikėtiną dovaną. Aikštės viduryje „Kauno Žalgirio“ saugas Damjanas Pavlovičius prarado kamuolį ir mėgindamas jį susigrąžinti šiurkščiai įčiuožė į varžovų puolėjo Georgi Nikolovo koją. Po VAR peržiūros šeimininkų serbas buvo pašalintas iš aikštės.
„Neatsimenu, kad kada nors karjeroje būtų tekę net 88 minutes žaisti mažumoje. Buvo labai sunku fiziškai. Pagal planą turėjome spausti varžovus, bet pritrūkome jėgų“, – pripažino „Kauno Žalgirio“ kapitono raištį ryšėjęs Gratas Sirgėdas.
Atsakymai – Kerdžaluose
Nors ir kentėdami, kauniečiai bandė kontratakuoti, surengė kelis aštrius išpuolius, tačiau į vartų plotą nepataikė. Bulgarai daugiau realesnių progų pasižymėti taip ir nesusikūrė.
Rezultatas nėra tragedija, galime atsirevanšuoti, viskas mūsų rankose.
Šios poros likimas spręsis rugpjūčio 14 d. Kerdžaluose – apie 260 km nuo Sofijos nutolusiame vos 21-ame pagal dydį Bulgarijos miestelyje. Rodopi kalnų papėdėje įsikūrusi „Arda“ namų arena talpinamų žiūrovų skaičiuomi beveik nenusileidžia Kauno stadionui.
„Lengva nebus, bet liko jausmas, kad žaisdami vienuolika prieš vienuolika galime juos įveikti. Kita vertus, Bulgarijoje turbūt bus visai kitokia atmosfera“, – spėjo G. Sirgėdas.
Vertė smarkiai skiriasi
Šios poros nugalėtojo paskutiniame atrankos etape lauks Čenstakavos „Rakow“ arba Haifos „Maccabi“ klubas. Pirmas rungtynes Lenkijoje šeimininkai pralaimėjo 0:1.
Potencialių „Žalgirio“ varžovų žaidėjų bendra vertė rinkoje vertinama keliskart daugiau nei kauniečių. „Rakow“ futbolininkų bendra vertė siekia 38,5 mln. eurų, o „Maccabi“ – 23,4 mln. „Arda“ vertinama per 9 mln. eurų, o žalgiriečiai – tik 6,9 mln. Šį sezoną Konferencijų lygoje šios ekipos savo biudžetą papildė daugiau nei 1 mln. eurų. Patekus į 4-ąjį etapą, premijos ūgtelėtų dar 0,5 mln., o prasibrovus į grupių etapą – jau patrigubėtų.
Treneris nepanikuoja
„Pirmą kartą mūsų klubo istorijoje stadione buvo tokia gera atmosfera. Labai gaila, kad taip greitai ją sugadinome. Žinojome, kokie yra varžovai, tikėjomės galimų provokacijų, todėl akcentavome, kad reikia išlikti šalto proto, bet jau antrą minutę perkaitome“, – dėstė „Kauno Žalgirio“ strategas E. Černiauskas.
– Kaip vertinate kertiniu mačo epizodu tapusį D. Pavlovičiaus poelgį?
– Įtampa padarė savo, Dejanas pasikarščiavo. Po techninės klaidos prarado kamuolį, bandė kuo greičiau susigrąžinti… Vos teisėjas parodė VAR peržiūros ženklą, tapo aišku, kuo tai baigsis. Iš karto mintyse pradėjome korekcijas. Prieš dvi savaites A lygos mače su „Dainava“ savotiškai parepetavome, todėl pakeisti planą nebuvo sudėtinga. Komandos draugai atkentėjo už Dejaną.
– Ar nenustebino arbitro griežtumas jau mačo pradžioje už pirmą pražangą šeimininkus paliekant mažumoje?
– Labiau nustebino teisėjavimo stilius, ypač lyginant su ankstesniais mūsų europiniais mačais. Manau, epizodų traktavimas skyrėsi pernelyg smarkiai. Pavyzdžiui, pirmose mūsų rungtynėse su Velso klubu (Bridžendo „Penybont“) apie tokių pražangų fiksavimą niekas nė pagalvojęs nebūtų. Šįkart ir varžovas buvo visai kito stiliaus. Žinojome, kad bus vaidybos, spaudimo arbitrams. Mes per daug į tai neįsivėlėme, bet teisėjai, manau, neatsilaikė.
– Kiek pašalinimas atsiliepė galutiniam rezultatui?
– Taip žaisti visas rungtynes sudėtinga, bet vis tiek pajautėme, kad galime ir privalome laimėti. Bent jau tą vieną mačo minutę iki pašalinimo buvome geresnė komanda (šypsosi – aut. past.). Praleidome vieną įvartį, o daugiau varžovai nelabai ir turėjo pavojingų momentų. Ir gynėjai, ir visa komanda padirbėjo. Rezultatas nėra tragedija, galime atsirevanšuoti, viskas mūsų rankose. Belieka atsigauti (kauniečiai rytoj namuose dar sužais LFF taurės ketvirtfinalio akistatą su Marijampolės „Sūduva“ – aut. past.) ir skristi laimėti išvykoje. Turime visus šansus.
– Ar keisite rungtynių planą atsakomajam susitikimui Bulgarijoje?
– Kadangi dėl pašalinimo visą mačą žaidėme dešimt prieš vienuolika, pagrindinio šiandienos plano nebuvo kaip įgyvendinti, tad jis lieka atsakomosioms rungtynėms. Nieko nereikės keisti, neskaitant D. Pavlovičiaus. Nors žaisime išvykoje, bandysime žaisti agresyviai, taikysime aukštą spaudimą.
