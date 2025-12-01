Salės futbolininkų kelyje – nauji varžovai

Pirmas etapas – pavasarį
Burtai mūsiškiams lėmė C grupę, kurioje teks susitikti su Šiaurės Makedonijos, Turkijos ir Bulgarijos komandomis. Šios grupės varžybos vyks 2026-ųjų balandį Lietuvoje.
A grupėje rungtyniaus Danijos, Andoros, Maltos ir Škotijos rinktinės, B – Švedijos, Anglijos, Šveicarijos ir Šiaurės Airijos, D – Kosovo, Juodkalnijos, Austrijos ir Gibraltaro, E – Latvijos, Albanijos, Kipro ir San Marino, F – Graikijos, Norvegijos, Izraelio ir Estijos.
Į kitą atrankos etapą pateks 1–2 vietas užėmusios ekipos, jų lauks akistatos su aukštesnio reitingo komandomis – Portugalijos, Ispanijos, Kazachstano, Ukrainos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Slovėnijos, Čekijos, Lenkijos, Nyderlandų, Armėnijos, Sakartvelo, Baltarusijos, Slovakijos, Suomijos, Belgijos, Serbijos, Vengrijos, Rumunijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Moldovos, Vokietijos ir Azerbaidžano.
Rungtyniaus Kaune
Europos salės futbolo čempionato finalo turnyras vyks 2026 m. sausio 21–vasario 7 d. Lietuvos, Latvijos ir Slovėnijos arenose.
Mūsų šalies ekipa žais B grupėje su Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos atstovais. Ukrainiečiai – 2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai, čekai – 2010 m. Europos čempionato prizininkai. Armėnijos salės futbolininkai – debiutantai.
A grupėje varžysis Latvijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Prancūzijos komandos, C – Slovėnijos, Baltarusijos, Ispanijos ir Belgijos, D – Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos.
Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyks visi B grupės susitikimai, vienos A grupės rungtynės (kitos – Rygoje) ir viena ketvirtfinalio dvikova. Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.
Išmėgins jėgas
Brazilo Dentinho treniruojama Lietuvos rinktinė šiomis dienomis dalyvaus kontroliniame turnyre Čekijoje, kur išmėgins jėgas su šios šalies ir Latvijos, Kosovo ekipomis.
Mačams ruošiasi vartininkai Karolis Čirba (Jonavos „Vikingai“), Ernestas Macenis („Kauno Žalgiris“) ir Adamas Vieraitis (Vilkaviškio „Bruklinas“), aikštės žaidėjai Edgaras Baranauskas, Tomas Bučma, Vladimiras Derendiajevas, Lukas Sendžikas, Benas Spietinis, Albertas Voskunovičius ir Justinas Zagurskas (visi – „Kauno Žalgiris“), Artūras Juchno, Paulius Osauskas, Ignas Raštutis, Gytis Vasylius (visi – „Vikingai“) ir Deividas Reimaris („Gargždų pramogos“).
Šiandien – dvikova su čekais, 18 d. – su Kosovo futbolininkais, 20 d. – su latviais.
