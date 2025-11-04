Sidabrą užsitikrinusio "Neptūno" laukia lemiamos kovos

Istoriniai pasiekimai
Klaipėdos „Neptūnas“ nelaukė varžovų malonės ir pats išsikovojo lygos sidabrą. Klaipėdiečiai savaitgalį Raudondvaryje 1:0 palaužė vietos „Hegelmann“ dublerius. Jaunieji kauniečiai nė sykio nesmūgiavo į vartų plotą, o svečiams sidabrinę pergalę nukalė Nikitos Bondarevo kirtis 35-ąją min.
„Neptūnas“ užsitikrino antrąją vietą bei teisę šį mėnesį sužaisti dvejas pereinamąsias rungtynes į A lygą su Vilniaus „Riteriais“. Rungtynių datos priklausys nuo to, ar klubų žaidėjai bus pakviesti į savo amžiaus rinktines per pastarąjį "langą". Pastarąjį kartą „Neptūnas“ sidabru puošėsi ir dėl bilieto į elitinį divizioną kovėsi 2022 metų rudenį, kai nusileido Telšių „Džiugui“.
Iki 29-ojo turo vilčių užimti antrąją vietą turėjo ir Tauragės „Tauras“. Dariaus Gvildžio auklėtiniai išvykoje 1:0 pranoko „Kauno Žalgiris“ B komandą. Rungtynių baigtį nulėmė prancūzo Serge Nyuiadzi tikslus smūgis antrojo kėlinio pradžioje.
„Tauras“ pagal taškus dar galėtų pavyti „Neptūną“, bet klaipėdiečiai liks aukščiau dėl geresnės tarpusavio susitikimų statistikos. Tačiau ir trečioji vieta „Taurui“, tik 2024 metais sugrįžusiam iš Antrosios lygos, yra itin geras pasiekimas. Pastarąjį kartą tauragiškiai bronza dusyk puošėsi 1999 ir 2000 metais, o 2008 metais tapo lygos nugalėtojais.
Snaiperis nepavejamas
Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkai jau ramiai skaičiuoja dienas, likusias iki atostogų. Pirmos lygos auksą gerokai anksčiau užsitikrinę Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 5:0 nupūtė Kretingos „Miniją“.
Nugalėtojams net keturis įvarčius pelnė Henry Chidera (18, 31, 35 ir 78 min.). Nigerietis su 26 įvarčiais tvirtai pirmauja rezultatyviausių lygos snaiperių sąraše, artimiausius konkurentus lenkdamas net 9 taikliais smūgiais.
Rezultatyvumo rekordus, tiesa, komandinius gerino ir Plungės „Babrungas“. Žemaičiai atskaičiavo net 7 įvarčius į „Panevėžio“ B vartus. Išvykoje žaidęs „Babrungas“ jau 25-ąją min. pirmavo 3:0, tačiau šeimininkai sugebėjo atkurti intrigą. Iš pradžių pasižymėjo serbas Marko Bacaninas, o sužaidus valandą Jobas Rooney sušvelnino iki 3:2. Vis dėlto Pedro Viana užfiksavo hettriką, Eridanas Bagužas pridėjo po dublį ir plungiškiai įtikinamai triumfavo 7:3.
„Panevėžys“ B su 21 tašku dar gali pasprukti iš paskutinės vietos ir išvengti tiesioginio iškritimo į žemesnį divizioną, bet tam būtina laimėti prieš „Neptūną“ ir tikėtis kitų palankių rezultatų.
Išsigelbėjo ne visi
Dvi paskutines vietas užimti dar gali „Nevėžis“ ir „Šiaulių“ dubleriai. Traumų išretinti kėdainiečiai sostinėje 0:2 neprilygo vietos BFA jaunimui. Abu įvarčiai buvo praleisti per paskutines rungtynių minutes. „Nevėžiui“ su 23 taškais paskutiniame ture reikia įveikti „Kauno Žalgirio“ dublerius.
Tokiu būdu kėdainiečiai gali pakilti iš 15-os vietos į 14-tą, kuri lemtų galimybę likti lygoje laimėjus pereinamąsias rungtynes su antros lygos bronzos medalininkais.
„Šiauliai“ B savaitgalį išvykoje 0:3 nusileido Jonavos „Be1“ ekipai. Nugalėtojams vieną įvarčių įmušė Ignas Virbalas. 17-mečiam gynėjui tai buvo pirmasis karjeros įvartis Pirmoje lygoje.
Pergalė prieš tiesioginius konkurentus „Be1“ komandai su 27 taškais garantavo vietą lygoje. Tuo tarpu šiauliečiai, turintys 23 taškus, sekmadienį turi siekti pergalės prieš „Babrungą“ bei dairytis į varžovų rezultatus.
Intriguojantis finišas
Panevėžio „Ekranas“ namuose ir vėl nenudžiugino savo sirgalių. Panevėžiečiai 0:3 neprilygo Mažeikių „Atmosferai“. Tiesa, rungtynių rezultatas neturėtų klaidinti. Prieš pertrauką baudinį praleidęs „Ekranas“ iki pagrindinio laiko pabaigos turėjo ne vieną progą išsigelbėti. Šeimininkų viltis pakirto du japono Yutaro Funami įvarčiai per kompensuotą laiką (92 ir 93 min.).
Iškart už „Atmosferos“ besirikiuojantys Vilniaus „Žalgirio“ B ir „Jonavos“ kolektyvai sostinėje išsiskyrė be įvarčių – 0:0. Nors jonaviečiai į Vilnių atsivežė net 10 atsarginių, jie atliko tik vieną keitimą. Paskutiniame ture šios ekipos išsiaiškins 7-os vietos likimą. „Jonava“ savo aikštėje priims „Ekraną“, o „Žalgirio“ dubleriai lankysis Galinės kaime pas lygos laimėtoją „TransINVEST“.
