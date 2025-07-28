Treneris po įtikinamos pergalės: futbolo nebuvo daug

Prieš dvikovą Šiauliuose intensyviai nulijo lietus, tad natūralios žolės aikštė atrodė pažliugusi. Tai turėjo įtakos žaidimo kokybei. Šiauliečiams dvikova prasidėjo nesėkmingai: jau 5-ąją minutę Scotty Sadzoute suklydo atlikdamas perdavimą - kamuolys įstrigo baloje, o tuo pasinaudojęs Denisas Ževžikovas nubaudė oponentą už neapdairų žaidimą. Tiesa, po 13 minučių Gabrielius Micevičius pakėlė kampinį ir Milanas Džokičius pasižymėjo.
Iki pertraukos poroje situacijų darbo turėjo Airidas Mickevičius, o pačioje antrojo kėlinio pradžioje už antrą geltoną kortelę buvo pašalintas Maksymas Maksymenka. Maža to, po ukrainiečio pražangos buvo skirtas baudinys, kurį 47-ąją minutę realizavo Benny.
Dainaviečius kurį laiką žaidime išlaikė Airidas Mickevičius, tačiau 78-ąją minutę 9-ąjį įvartį sezone pelnė bei rezultatyviausiu pirmenybių žaidėju tapo M. Džokičius. Pozityvu svečių gretose tapo į rikiuotę grįžęs puolimo lyderis Krystianas Okoniewskis.
35 taškus turintys šiauliečiai žengia ketvirti, Alytaus klubo sąskaitoje – 10 taškų bei 10-oji vieta.
"Tikrai sunkios rungtynės, nes pirmi praleidome įvartį. Turėjome streso, bet grįžome į kovą ir daugiau kontroliavome kamuolį. Turėjome daugiau variantų įmušti. Trukdė įmirkusi aikštė, kurioje buvo sunku kurti. Bet buvo sunku ir varžovams. Stengėmės atlikti daugiau perdavimų į priekį, kautis dėl atšokusių kamuolių. Tokiu būdu susikūrėme šansų. Ir, žinoma, standartinės situacijos – pavyko įmušti po kampinio ir iš 11 m baudinio“, - kalbėjo Dainis Kazakevičius.
