Pergalių seriją nutraukė nerealizuoti momentai

Jau per pirmas 7 dvikovos minutes abi komandos apsikeitė itin pavojingais epizodais.
Iš pradžių rimtas pavojus kilo prie kauniečių vartų. Po standarto, pirmą smūgį praktiškai ant vartų linijos atmušė Tomas Švedkauskas, o pakartotinius varžovų smūgius blokavo gynėjai.
Netrukus pavojus jau kilo ir šeimininkų aikštės pusėje, tačiau iš kelių metrų stipriai smūgiuotą Damjano Pavlovičiaus kamuolį atmušė varžovų vartų sargas.
Per pirmas 25 minutes dvi progas turėjo Dejanas Georgijevičius, tačiau puolėjas abu kartus smūgiavo šalia vartų.
28-ąją minutę kamuolys nuo Roko Lekiato kojos patogiai nuskriejo į žalgiriečių baudos aikštelę, o ten gynėjus aplenkęs Eligijus Jankauskas pasiuntė kamuolį į T.Švedkausko vartų tinklą – 0:1.
Tiesa, per pirmą kėlinį „Kauno Žalgiriui“ pavyko persverti rezultatą savo naudai. Iš pradžių po Damjano Pavlovičiaus kampinio įvarčiu galva savo buvusią ekipą nubaudė Rokas Lekiatas, o po kelių minučių Fabienas Ourega surado Temurą Chogadzę, kuris taip pat galva pasiuntė kamuolį į vartus – 2:1.
Antrojo kėlinio pradžioje žalgiriečiai buvo per plauką nuo trečio įvarčio – per keletą minučių varžovų vartų sargas atrėmė Grato Sirgėdo smūgį, o T.Chogadze ir Amine’as Benchaibas po kartą pataikė į virpstą.
61-ąją minutę pavojingą išpuolį surengė ir šeimininkai, bet Danielio Romanovskio smūgį atrėmė T.Švedkauskas.
83-ąją rungtynių minutę šeimininkai sugebėjo rezultatą išlyginti. Po pakelto kampinio galva pasižymėjo Nojus Stankevičius – 2:2.
Per likusį laiką abi komandos daugiau pasižymėti nesugebėjo ir galiausiai pasidalino po tašką.
"Turėjome progų nulemti mačo baigtį, kai pirmavome 2:1. To nepadarėme, o paskui gavome įvartį atgal. Nenorėjome eksperimentuoti dėl labai intensyvaus pusantro mėnesio, tad kai kuriems žaidėjams suteikėme pauzę, kad galėtų atsikvėpti. Dėl to teko keisti vidurio gynėjų porą", - dėstė Eivinas Černiauskas.
