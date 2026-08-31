Vilniaus „Žalgirio“ vartininkų grandį sustiprins iš Italijos grįžęs Marius Adamonis

Didžiąją profesionalo karjeros dalį Italijoje įvairiuose klubuose praleidęs žaidėjas vasarą atsisveikino su Italijos „Serie B“ klubu Bolcano „Südtirol“.
Į gimtinę jis grįžta po dešimties metų pertraukos.
Su „Žalgiriu“ M. Adamonis pasirašė 2 metų sutartį su galimybe ją pratęsti dar metams.
Vilniaus klube jis bus oficialiai registruotas 2027 metų pradžioje, kai prasidės naujas žaidėjų registracijos periodas.
„Lietuvos futbolininkai visuomet yra mūsų prioritetas. Džiaugiamės, jog pavyko pasinaudoti atsiradusia galimybe pasikviesti tokį vartininką, kuris yra sukaupęs solidžią patirtį užsienio klubuose, taip pat yra kviečiamas į Lietuvos rinktinę“, – sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Panevėžyje gimęs M. Adamonis karjerą pradėjo gimtojo miesto futbolo akademijoje. 2015 metais jis prisijungė prie Klaipėdos „Atlanto“, trumpai žaidė Lietuvos čempionate.
2016 metų pradžioje vartininkas buvo paskolintas Anglijos „Premier“ lygos klubui „Bournemouth“, o tų pačių metų vasarą persikėlė į vieną iš Italijos grandų Romos „Lazio“.
Italijos sostinės klubui jis priklausė iki 2024 metų ir buvo skolinamas „Salernitana“, „Casertana“, „Catanzaro“, „Sicula Leonzio“ bei „Perugia“ ekipoms, taip pat buvo registruojamas kaip atsarginis vartininkas „Lazio“ sudėtyje „Serie A“ čempionatui.
Italijos antrajame divizione – „Serie B“ pirmenybėse – M. Adamonis debiutavo 2017 metais atstovaudamas „Salernitana“ komandai.
2023–2024 metų sezoną vartininkas buvo pagrindinis „Perugia“ ekipos žaidėjas ir „Serie C“ čempionate sužaidė 36 rungtynes.
2024 metų vasarą lietuvis persikėlė į „Catania“ ir Sicilijos klube žaidė pusmetį.
2025-ųjų sausį vartininkas išvyko į šiaurinę Italiją ir papildė „Südtirol“ gretas. Bolcano klubui M. Adamonis per pusantrų metų atstovavo 52 rungtynėse. Praėjusį sezoną jis sužaidė 36 „Serie B“ susitikimus ir 10 kartų išsaugojo savo vartus sausus.
Per savo karjerą M. Adamonis yra atstovavęs įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinėms, o 2022 metų lapkritį debiutavo vyrų rinktinėje. Į nacionalinę komandą jis buvo kviečiamas ir šiais metais.
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