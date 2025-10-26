Žiežirbos tarp vaikų futbolo trenerio ir mero

Treneris savivaldybę kaltina, kad ši neskiria pakankamai dėmesio sporto infrastruktūrai, nesuteikia finansavimo. Savo ruožtu R. Klipčius teigia, kad G. Kiselis nepasirodo susitikimuose su savivaldybės atstovais ir viešai pateikia neteisingą informaciją dėl negauto finansavimo ar nesuteiktų salių treniruotėms.
Sako, kad konfliktas dėl politinių pažiūrų
„Aš inicijavau sporto tarybos posėdį, kadangi tikrai yra mesti rimti kaltinimai, inicijavau tą posėdį ne savivaldybės kažkokiose patalpose, o Pabradės „Intersurgical“ gamykloje. (...) Manau, kad tokioje neutralioje vietoje ir turėtų įvykti diskusija su futbolu susijusiais klausimais“, – BNS teigė Švenčionių rajono savivaldybės meras R. Klipčius.
Pasak mero, šiame susitikime bus galima tinkamai išdėstyti visus argumentus ir pasitarti, kadangi į praeitus kvietimus dalyvauti sporto tarybos posėdžiuose treneris atsisakydavo dalyvauti ir juose nepasirodydavo.
Švenčionių rajono vaikų futbolo komandos treneris praėjusią savaitę paskelbė įrašą socialiniuose tinkluose, kuriame teigė, kad rajono meru tapus R. Klipčiui, futbolas buvo ignoruojamas, o bendruomenės pastangos būdavo atmetamos.
Yra mesti rimti kaltinimai.
„Jau 18 metų dirbu su Švenčionių rajono vaikais, mokau juos futbolo, bendrystės, ištvermės, kovoti iki galo ir atsakomybės. Tai darau iš pašaukimo – nuoširdžiai, vaikams suteikti galimybę tapti nors dienai (Cristiano – BNS) Ronaldo (Krištianu Ronaldu)“, – teigė treneris.
„Tačiau viskas ėmė griūti nuo tada, kai rajono meru tapo Rimantas Klipčius. Futbolas buvo pradėtas nuvertinti, ignoruoti, o kartais – net tyčiotis iš jo reikšmės. Mano ir bendruomenės pastangos buvo atmestos arba tiesiog tyliai nurašytos. Akivaizdu, kad tai susiję su tuo, jog nepritariu mero politinėms pažiūroms ir jo veiklos kryptims“, – rašė G. Kiselis.
2015 metais G. Kiselis su Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ dalyvavo rinkimuose, tačiau į Švenčionių rajono tarybą nepateko.
Mano, kad susitikimas nieko neišspręs
BNS kalbintas G. Kiselis mano, kad kitą savaitę planuojamas susitikimas su savivaldybės sporto taryba jokių teigiamų rezultatų neatneš.
„Sporto taryba neva kviečia mane į susitikimą neutralioje teritorijoje. (...) Viskas kaip ir neblogai, tiktai ta sporto taryba, ji yra patariamasis organas ir nieko nesprendžia. Jie nori mane sukviesti, ten 16 jų ar 15 (BNS – narių), suvartyti mane, pafilmuoti ir įdėti į internetą“, – teigė treneris.
Anot jo, labiau iš susidariusios situacijos išeiti padėtų tiesioginis pokalbis su meru, G. Kiselis siūlo susitikti šiuo metu apgriuvusiame Pabradės futbolo stadione.
„Aš siūlau merui susitikti mūsų šitoje aikštelėje, sakykime, rūbinėje, kuri sugriauta ir mes su juo vienas ant vieno per dvi minutes sutarsime daugiau negu per valandas šito šou, kurį jie nori surengti su sporto taryba“, – teigė G. Kiselis.
Tačiau meras sako, kad susitikimas su sporto taryba turėtų įvykti, jame dalyvaus ne tik futbolo treneris, bet yra pakviesti ir tėvų atstovai.
„Aš tikiu, kad kitos savaitės posėdyje, kuris vyks Pabradėje, pasirodys treneris Grigorijus. (...) Tikrai manau, kad ateis ir kiti futbolo entuziastai, kurie myli futbolą, kurie nori futbolui pačio geriausio, ir tikrai susitikę mes bendrai galėsime išspręsti tam tikrus klausimus, rasti įvairiausius sprendimus“, – teigė R. Klipčius.
„Tik tai gali būti tinkamas kelias, o ne kažkokios intrigos, rašymai feisbuke“, – teigė jis.
Ignoravo prašymus ar pavėlavo kreiptis?
Badauti planuojantis Švenčionių rajono futbolo treneris teigė, kad Pabradės stadione nėra tinkamai pasirūpinta persirengimo kambariais, dėl to vaikams tenka persirengti avarinės būklės pastate, kurį savivaldybė žada griauti.
„Detaliajame plane tas pastatas yra pažymėtas, kaip griaunamas statinys, niekam nepriklausantis, dėl to turi būti nugriautas“, – teigė Švenčionių rajono meras.
G. Kiselis mano, kad savivaldybė nededa pakankamai pastangų, kad sutvarkytų stadioną. Visgi meras teigė, kad planuojant didesnę stadiono infrastruktūrą, savivaldybė viena to padaryti negali.
„Tai yra didelė infrastruktūra, tai nėra vien tiktai nedidelės savivaldybės galioje įrengti tokį objektą. Tokie objektai kaip stadionai, arenos, baseinai, jie dažnai yra statomi su valstybės ir savivaldybės kooperacija. (...) Teritorija, kur dabar yra Pabradės futbolo stadionas – apie 2,5 hektaro valstybinės žemės sklypas, yra sudalintas į skirtingas zonas. Ir kiek aš dirbu savivaldybės meru, tuos visus dešimt metų, tos skirtingos zonos palaipsniui ir yra tvarkomos“, – pasakojo meras.
Futbolas buvo pradėtas nuvertinti, ignoruoti, o kartais – net tyčiotis iš jo reikšmės.
Vaikų treneris treneris teigė, kad dėl gimnazijų aikštynų ir salių nuomos jis kreipėsi ne vieną kartą, tačiau susitarti nepavykdavo. Pasak trenerio, prašymai gauti erdves treniruotėms Švenčionyse ir Švenčionėliuose liko ignoruoti.
Visgi BNS kalbintas Švenčionių rajono meras teigė, kad prašymus salės nuomai treneris pateikdavo pavėluotai. Kaip pavyzdį pateikė atvejį, kai buvo pateiktas prašymas išsinuomoti salę vienoje iš rajono gimnazijų.
„Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija prašymą salės nuomai gavo šiais metais spalio 13 dieną. (...) Įstaiga informavo, kad krepšeliai dėl salių nuomos yra sudaromi šiek tiek anksčiau, tikrai ne spalio viduryje. Buvo pateiktas prašymas dėl konkretaus laiko. Tai įstaiga informavo, kad tam konkrečiam laikui salės yra pilnai išnuomotos ir apkrautos“, – pasakojo meras.
Pasak mero, futbolo treneris anksčiau nebuvo informavęs savivaldybės dėl sunkumų gauti sales ir sėkmingai vykdė veiklą tiek Pabradėje, tiek Švenčionyse.
Kaltina melu
Kalbintas treneris BNS teigė, kad futbolo klubui „Pabradė“ šiais metais buvo skirtas mažiausias finansavimas. Taip pat teigė, kad futbolo klubo treneriai negauna tinkamo finansavimo.
R. Klipčius teigė, kad nuo 2018 metų futbolo treneris G. Kiselis teikdavo paraiškas gauti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelį. Šis krepšelis yra skirtas pagerinti vaikų prieinamumą prie neformalaus švietimo. NVŠ programai finansuoti mokiniui yra skiriama 15–25 eurų.
Nuo 2023 metų, kuomet pasikeitė paraiškų pateikimo tvarka ir prašymus reikėjo pildyti elektroniniu būdu, treneris nustojo teikti paraiškas NVŠ programai.
Pasak mero, nuo 2018 metų treneris teikdavo ne tik paraiškas NVŠ gauti, tačiau teikdavo prašymus Kūno kultūros ir sporto rėmimo bei Vaikų vasaros užimtumo programoms. Iš viso per minėtą laikotarpį buvo skirta daugiau kaip 65 tūkst. eurų.
„Jeigu aš matau statistinius duomenis, kad 2022 metais klubas gavo beveik 20 tūkst. eurų NVŠ krepšelio, (...) o nuo 2023 iki 2025 metų nė sykio nepateikė paraiškos, bet treneris nuolat komentuoja, kad tiek savivaldybė, tiek meras nepadeda, nebendradarbiauja. Na, tai man tokie kaltinimai skamba juokingai ir aš teigiu, kad tai yra visiškas melas“, – sakė R. Klipčius.
Švenčionių rajono meras teigė, kad nepavykus kitą savaitę susitarti, neatmeta galimybės kreiptis į atitinkamas institucijas ir pateikti ieškinį dėl skleidžiamo šmeižto.
