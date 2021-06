„Ambersail-2“ po finišo: 40 mazgų vėjo gūsiai ties Gibraltaru ir varginantis štilis Viduržemyje

Po varginančios ir įtemptos kovos Lietuvai atstovaujanti „Ambersail-2“ įgula trečiadienio rytą pasiekė antrojo „The Ocean Race Europe“ etapo finišą Alikantėje. Be galo permainingo etapo metu oro sąlygos svyravo nuo kone 40 mazgų (~20,5 m/s) vėjo gūsių Gibraltaro sąsiauryje iki visiško štiliaus Viduržemyje, įgula neišvengė burės plyšimo ir sudėtingų sprendimų, siekiant iškovoti geresnę poziciją, tačiau finišą šįkart pasiekė septinti.

„Tai tikrai nėra etapas, kuriuo norėtume didžiuotis ar džiaugtumėmės. Padarėme keletą klaidų. Viena jų – kai susiplėšėme savo J1 burę Gibraltaro sąsiauryje, vėliau – priėmėm kelis visiškai nepasiteisinusius sprendimus jau Viduržemio jūroje, pasiekę lengvų vėjų zoną. Mes vis atsidurdavome kitoje laivyno pusėje nei ta, iš kurios ateidavo vėjas. Iš esmės tai ir lėmė, kad užėmėm vietą, kurioje esame. Tad nuotaikos ne pačios geriausios, bet etapas buvo kupinas pamokų iš kurių stengiamės pasimokyti. Pailsėsim ir viskas bus gerai“, –Laurens Morel nuotr.

po finišo teigė „Ambersail-2" kapitonas Rokas Milevičius.

Pasak įgulos navigatoriaus, Conrado Colmano, etapas buvo be galo permainingas savo oro sąlygomis: po pakankamai greitos, pavėjinės etapo dalies nuo Kaškaiso iki Gibraltaro, įgula įplaukė į sąsiaurį pučiant gūsiuotam, kartais net 40 mazgų (apie 20,5 m/s) siekiančiam priešpriešiniam vėjui ir vyraujant nepalankiai sroviai. Tačiau net ir tokios sudėtingos sąlygos nebuvo didžiausias šio etapo iššūkis – palikus Gibraltaro sąsiaurį, įgula pateko į varginantį štilį.

„Jūrmylės iki finišo per pastarąją valandą nesumažėjo. Girdžiu už borto švilpaujančius delfinus, kurie glaustosi aplink mūsų jachtos korpusą, tačiau šiuo metu jų glotnūs kūnai, ko gero, yra vieninteliai sparčiai judantys dalykai, nes mes, drauge su visu laivynu, strigome be vėjo“, – iš laivo tuo metu rašė C. Colmanas.

Tokiomis sąlygomis įgulai teko priimti ir neįprastą sprendimą – ieškodami vėjo, jie padarė nemenką kilpą dalį laiko plaukdami kone atgal. Deja, šios paieškos taip pat nepasiteisino.

„Bandydami pasigauti stipresnį vėją mes priėmėm sprendimą padaryti tokią kone 180 laipsnių kilpą ir šio manevro metu už mūsų buvusios komandos spėjo mus pasivyti. Deja, vėjas atėjo iš visai kitos pusės nei mes tikėjomės ir mes likome septinti. Esmė ta, kad nors visi laivai buvo atsidūrę zonoje be vėjo, vakare ėmė veikti vietinės sąlygos – ėmė pūsti kranto brizas, kuris leido arčiau kranto esančios įguloms pajudėti į priekį greičiau. Dabar esame septinti, tačiau iki finišo liko dar viena tokia naktis ir mes kovosime iki galo“, – pamažu artėjant link Alikantės komentavo kapitonas R.Milevičius.

Tačiau sparčiau buriuoti silpno vėjo sąlygomis nepadėjo ir tai, kad įgula neturėjo galimybės naudoti palankiausiai tuometinei vėjo krypčiai tinkančios J1 burės, mat ši ties Gibraltaro sąsiauriu plyšo kėlimo metu. Įgulai beliko buriuoti su mažiau palankia J2 bure ir tikėtis, kad vėjo kryptis pasikeis.

Etapo pabaigoje įgula pasivijo 6 pozicijoje buriuojančią austrų komandą „The Austrian Ocean Race Project“ ir, nors aplenkti šios įgulos laiko nebepakako, finišo liniją „Ambersail-2“ kirto artimoje, match race tipo kovoje su jais.

Pirmieji finišo liniją ties Alikante kirto „Mirpuri Foundation Racing Team“, kurie bendroje įskaitoje iškart iš 6-osios pozicijos iškopė į lyderių vietą ir šiuo metu turi 11 taškų. Lygiai tiek pat taškų turi ir antri finišavę bei po dviejų etapų antroje pozicijoje esantys „Akzonobel Ocean Racing“. „Ambersail-2“ komanda su 7 taškais šiuo metu yra 6 pozicijoje, tačiau visas pozicijas nuo 7 iki 2 skiria vos po vieną tašką, tad trečiasis, paskutinis etapas gali atnešti didelius pokyčius bendrojoje įskaitoje.

Šiame etape „Ambersail-2“ įgulą sudarė kapitonas Rokas Milevičius, Linas Ivanauskas, Tomas Ivanauskas, Domantas Juškevičius, Conradas Colmanas, Deimantė Jarmalavičiūtė, Arnas Eimutis, Aistė Ridikaitė, Rimas Danilevičius, Kęstutis Kalėda, Linas Šukys, Marius Kybartas, Vidas Gedutis, Alfredas Babkovskis.

Trečiasis, paskutinis „The Ocean Race Europe“ etapas Alikantė-Genuja startuos birželio 13 dieną.

Bendrosios TORE įskaitos rezultatai po 2 etapų ir vienerių pakrantės lenktynių:

„Mirpuri Foundation Racing Team“ (kpt. Yoann Richomme) – 11 t.

„Akzonobel Ocean Racing“ (kpt. Chris Nicholson) – 11 t.

„Sailing Poland“ (kpt. Bouwe Bekking) – 10 t.

„The Austrian Ocean Race Project“ (kpt. Gerwin Jansesn) – 9 t.

„Team Childhood 1“ (kpt. Simeon Tienpont) – 8 t.

„Ambersail-2“ (kpt. Rokas Milevičius) – 7 t.

„Viva Mexico“ (kpt. Erik Brockmann) – 6 t.