Atsikratyti kilogramai ištirpdė ir jėgas

Išsikvėpė aštuntame raunde

Frisko mieste 33 metų E.Kavaliauskas vadinamuoju techniniu nokautu nusileido Pasaulinės bokso organizacijos (WBO) pusvidutinio svorio kategorijos reitingo lyderiui Vergilui Ortizui.

Turnyro "Golden Boy" kovoje kaunietis pasirodė nebūdamas favoritu, nors jo sąskaitoje buvo 22 pergalės, o amerikiečio tik septyniolika. Tačiau lietuvis reitinge rikiavosi keturiais laipteliais žemiau, be to, buvo patyręs pralaimėjimą ir sykį kovą baigęs lygiosiomis, o kylanti JAV bokso žvaigždė visuose septyniolika mūšių buvo triumfavęs nokautais. Amerikoje "The Mean Manchine" (liet. Nuožmia mašina), o tėvynėje Egiu vadinamas E.Kavaliauskas – ir dešimčia metų vyresnis nei varžovas.

Kad ir kaip būtų, svečias kovą Teksase pradėjo aktyviau ir pirmuosiuose raunduose sėkmingai kontratakuodamas sugebėjo išlaikyti iniciatyvą. Antrajame raunde po lietuvio tikslių smūgių krušos amerikietis suklupo. Vis dėlto, atsilaikęs iki raundo pabaigos, trečiajame jis įjungė aukštesnę pavarą. Vienas trumpų šoninių kirčių baigėsi Egio kluptelėjimu ir pirmuoju nokdaunu. Vėliau jis sėkmingai atlaikė iki lemiamu tapusio aštuntojo raundo. Tik gerokai išsikvėpęs lietuvis ėmė dažniau praleidinėti galingus V.Ortizo smūgius. Trys jų baigėsi nokdaunais ir kova buvo sustabdyta.

"Pasakiau Vergilui, kad jo laukia labai šviesi ateitis. Jau dabar jis yra labai stiprus boksininkas, o jam dar tik 23-eji. Vergilas protingas kovotojas ir turi daugiau greičio ir jėgos nei Terence'as Crafwordas (WBO superčempionas)", – po kovos ištarė V.Kavaliauskas.

E.Kavaliauskas karjeros metu profesionalų ringe patyrė tik du pralaimėjimus.(AFP nuotr.)

Pripažino varžovo jėgą

"Konkrečias pralaimėjimo priežastis tiksliausiai gali įvardyti tik pats Egidijus. Stebint iš šalies pasirodė, kad jam teko išties pajėgus varžovas, visada palaikantis reikiamą tempą, gerai besiginantis. Kita vertus, galbūt buvo galima pakoreguoti taktiką. Mūsiškis turi stiprų smūgį, galbūt jis norėjo dvikovos baigtį nulemti anksčiau", – svarstė Lietuvos rinktinės treneris V.Bružas.

E.Kavaliauskas likus 2,5 mėnesio iki kovos svėrė per 80 kg, o į ringą žengė numetęs daugiau nei 13 kg. Paklaustas, ar įtakos lietuvio išsikvėpimui aštuntajame raunde galėjo turėti jėgų netektis dėl drastiško svorio metimo, bokso specialistas to neatmetė.

"Jis jau ne pirmą sykį šitaip meta svorį, todėl yra prie to pripratęs. Tačiau tas sunkus pasirengimas tikrai gali kainuoti nemažai jėgų ir ištvermės", – svarstė V.Bružas.

E.Kavaliauskas likus 2,5 mėnesio iki kovos svėrė per 80 kg, o į ringą žengė numetęs daugiau nei 13 kg.

V.Ortizas liko patenkintas savo pasirodymu, kartu pripažindamas, kad turėjo sunkumų.

"Mano tėtis prieš kovą sakė, kad raktu į pergalę taps mano smūgiai į priešininko kūną. Antrame raunde nebuvau nokdaune, nors jis ir buvo skaičiuojamas. Varžovo smūgiai buvo geri, bet aš tiesiog juos sugėriau, o vėliau jį nuvarginau", – sakė nugalėtojas.

V.Ortizas išsaugojo WBO organizacijos pusvidutinio svorio kategorijos tarptautinį diržą ir tapo realiausiu pretendentu mūšiui su WBO superčempionu Terence‘u Crafwordu. Tik šis amerikietis, iki pastarojo savaitgalio akistatos, buvo vienintelis įveikęs E.Kavaliauską.

Susitiks su auklėtiniu

Prieš savaitę profesionalų ringe savo kovą surengė ir kitas Lietuvos bokso lyderis Eimantas Stanionis. Rytoj 27-ąjį gimtadienį švęsiantis kaunietis, prieš tai laimėjęs visas trylika kovų, dominavo WBA pusvidutinio svorio mūšyje su amerikiečiu Luisu Collazo. Ketvirtajame raunde varžovai susitrenkė galvomis ir amerikiečiui pareiškus, kad dėl traumos jis negali tęsti pasirodymo, susitikimas buvo nutrauktas, o nugalėtojas nepaskelbtas.

"Su Eimantu netrukus pasimatysime ir aptarsime paskutines naujienas. Priklausomai nuo sprendimų dėl šios kovos ir kitų žinių iš už Atlanto, planuosime jo pasirengimą ateities varžyboms", – pasakojo E.Stanionį treniruojantis V.Bružas.