Baseine – unikali naktinė plaukimo diskoteka su 400 dalyvių

Kaip teigė varžybų direktorius Mantas Plečkaitis, parengiamieji plaukimai dar vyko šviesoje, mat saulė švietė tiesiai į „Žalgirio“ baseiną iki pat nusileidimo.
„Netrukus visiškai sutemo, o baseine buvo pritemdytos šviesos. Jas pakeitė įvairūs lazeriai ir dūmų užsklandos. Sukūrėme savotišką diskoteką ir neįprasto formato varžybas. Vaikams tikrai labai patiko – tą rodė jų emocijos ir šypsenos. Įdomu tai, kad nemažai vaikų ne tik varžėsi, bet ir gerino savo rekordus“, – aiškino M. Plečkaitis.
Taip pat šis renginys yra tarsi naujo sezono pradžia olimpiniame (50 m) baseine. Jis pritraukė įspūdingą skaičių dalyvių – beveik 400. Vaikai atvyko iš 24 skirtingų sporto mokyklų ir klubų, o taip pat renginyje dalyvavo ir pasivaržyti norėję suaugę bei veteranai.
„Norėjome sukurti išskirtinį ir neįprastą plaukimo renginį, todėl įtraukėme tamsos bei šviesos efektus. Tai buvo puikus šou. Labai džiugu, kad sulaukėme tiek daug dalyvių. Ne visiems svarbiausias turi būti rezultatas, norime, kad tokiame renginyje galėtų atsipalaiduoti ir treneriai, ir tėvai“, – sakė dar prieš keletą metų naktinio plaukimo idėją inicijavusi šių varžybų sekretorė Inga Pravdinskienė.
Rytinėje dalyje surengti parengiamieji plaukimai, o vakarinėje fiestoje vyko ne tik lemiamos kovos, bet ir šeimyninės rungtys.
Bent vieną medalį šioje plaukimo fiestoje iškovojo daugiau nei 80 plaukikų. Po keturis aukso medalius Kaune iškovojo Benas Lapinskas ir Nedas Stankūnas. Po tris sykius ant nugalėtojų pakylos lipo Joris Jankauskas, Elija Jorudaitė, Luknė Kavaliauskaitė, Daugirdas Čekaitis, Luka Bardiševičiūtė, Martas Momgaudis, Rugilė Šliažaitė, Tomas Tuskevičius ir Viltė Balčaitė.
Po tokios renginio sėkmės neabejojama, kad „Night Swim Star“ taps kasmetine plaukimo švente.
„Padarėme įžvalgas ir tikrai šį renginį tęsime. Kadangi „Žalgirio“ baseine tokio formato renginys vyko pirmą kartą, tai pamatėme, kaip galima patobulinti šviesos efektus. Tobulumui ribų nėra. Svarbiausia, kad subūrėme visą plaukimo bendruomenę – vaikus, šeimas. Tai motyvuoja stengtis toliau“, – pabrėžė I. Pravdinskienė.
