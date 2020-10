Buvęs ugniagesys pradeda bėgimą aplink planetą, bet bėgs Lietuvoje

Dėl koronaviruso grėsmės 30–37 tūkst. kilometrų, kurie turėjo nusidriekti per keturis žemynus, jis ketina nubėgti Lietuvos teritorijoje, kasdien įveikdamas apie 80–100 km, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

„Didžiausia mano gyvenimo svajonė visada buvo apibėgti aplink pasaulį. Tam ruošiausi 20 metų, tačiau koronaviruso pandemija pakoregavo mano planus, tad tuos tūkstančius kilometrų teks įveikti Lietuvoje“, – sakė A. Ardzijauskas.

Jo skaičiavimu, bėgimas truks 13 mėnesių, aplink Lietuvą teks apsukti maždaug 30 ratų.

Bėgdamas A. Ardzijauskas lankys šalies miestus ir miestelius, susitiks su kolegomis ugniagesiais gelbėtojais ir gyventojais. Sutiktus žmones jis skatins rinktis sveiką gyvenimo būdą, jaunimą – pasirinkti ugniagesio gelbėtojo profesiją, o gyventojus – pasirūpinti savo, artimųjų ir savo namų priešgaisriniu saugumu, būti atsargiems prie vandens telkinių.

Ketvirtadienį vyras ketina įveikti pirmąjį 77 km etapą, bėgs nuo Kauno iki Ukmergės. Finišas planuojamas 2021 metų lapkričio 13 dieną

A. Ardzijauskas bėgioti pradėjo 1980 metais, iš viso yra nubėgęs apie 140 tūkst. kilometrų. 2012 metais jis per 24 dienas jis apibėgo Lietuvą (1089 km), 2013 metais per 44 dienas – Baltijos jūrą (3266 km), 2014 metais įveikė per 5 tūkst. kilometrų nuo Los Andželo iki Niujorko Jungtinėse Amerikose Valstijose, 2018 metais į Vilnių grįžo iš Dakaro, Senegalo sostinės, įveikęs 8 tūkst. kilometrų.