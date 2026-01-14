 Dakaro ralyje – antrasis maratoninis etapas: Baciuška pirmauja „Stock“ klasėje, Žala – antras

2026-01-14 09:55 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienį prasidėjo dešimtoji Dakaro ralio diena. Dalyviai ir toliau rungiasi antrajame maratoniniame etape.

Kaip pranešė organizatoriai, dalyviai išvyko iš bivako, kur praleido naktį spartietiškomis sąlygomis dykumos viduryje.

Kitas sustojimas – Biša, esanti už 420 kilometrų.

Šiame etape dalyvių laukia aštrios smėlio kopos.

Šios dienos etapas sudarytas iš 420 kilometrų greičio ruožo ir papildomų pervažiavimo atstumų. Motociklininkų maršrutas – apie 368 km, o bendrai visas kelias siekia apie 470 km.

10.20 val.: Rokas Baciuška po 91 km „Stock“ klasėje – pirmas. 

10.25 val.: Alešas Lopraisas vėl pirmauja sunkvežimių kategorijoje po to, kai 91 kilometre 26 sekundėmis atsiliko nuo agresyvaus Vaidoto Žalos.

Čekas 121 kilometre atsilieka nuo lietuvio 46 sekundėmis. Tai – nuožmi kova dėl etapo pergalės.

11.33 val.: 155 km distancijoje čekas turi 52 sekundžių pranašumą prieš V. Žalą.

12.44 val.: 239 km distancijoje vis dar pirmauja R. Baciuška. „Defender“ komanda artėja prie dar vieno triuškinančio laimėjimo.

12.59 val.: A. Lopraisas įsitvirtina 196 km. Čekas dabar stumia V. Žalą už minutės ribos. Už šio dueto atotrūkis – didelis.

14.08 val.: A. Lopraisas laikosi tvirtai. 281 km distancijoje čekas išlaiko tempą ir netgi šiek tiek atitrūko nuo V. Žalos, kuris dabar atsilieka 1.37 min.

