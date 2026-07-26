Dvi Lietuvos penkiakovininkės – pasaulio jaunimo čempionato finale

„Labai džiaugiuosi, negaliu patikėti, kad pagaliau pavyko patekti į finalą. Galvojau, kad bėgu dešimta, bet, kai išgirdau, kad devinta, finišavusi apsiverkiau, atsiklaupiau ir negalėjau patikėti, net dabar kaupiasi ašaros“, – iškart po finišo sakė M. Rutkauskaitė.
A pusfinalyje Lietuvos atstovė užėmė tik 15 vietą, kliūčių ruože buvo aštunta, plaukime – penkta ir paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje startavo iš 7 pozicijos. Paskutinį ratą M. Rutkauskaitė galvojo, kad yra nukritusi į dešimtą vietą ir tik finišo tiesiojoje suprato, kad jai atiteko paskutinis iš 9 kelialapių finalą.
„Labai daug stengiausi šį sezoną, džiaugiuosi, kad neturėjau traumų. Vis dėlto sezonas nebuvo pats geriausias, varžybose nesisekė, kaip norėčiau. Prieš keletą savaičių Barselonoje vykusiame čempionate net nepatekau į finalą, buvo labai liūdna, bet pasakiau treneriui, kad pasistengsiu pasaulio čempionate. Labai džiaugiuosi, kad galėsiu atstovauti Lietuvai finale“, – pažadą ištesėjo M. Rutkauskaitė.
Pirmadienį tarp 18 finalo dalyvių bus ir kartu su M. Rutkauskaite besitreniruojanti G. Pečiulytė. B pusfinalyje mūsų šalies penkiakovininkė užėmė 7-ą vietą.
„Viduje nebuvau užtikrinta, kad pateksiu į finalą, bet pamačiau, kad bėgasi, stengiausi mėgautis momentu. Tai ir dar tėvų ir artimųjų palaikymas padėjo pasiekti finalą. Labai smagu, kad pavyko“, – džiaugėsi G. Pečiulytė.
Rytoj vyks vaikinų (iki 22 m.) pusfinaliai, viename iš jų Lietuvai atstovaus Liutauras Valeika. 8 mūsų šalies atstovės varžysis merginų (iki 17 m.) kvalifikacijos varžybose.
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