Dviratininkės S. Krupeckaitė ir M. Marozaitė Europos žaidynėse iškovojo sidabrą

Trenerio Dmitrijaus Leopoldo auklėtinės buvo antros komandų sprinto rungtyje.

Tai pirmas lietuvių medalis šiose žaidynėse.

Finale lietuvės du ratus įveikė per 33,225 sek. ir 0,908 sek. nusileido Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių vicečempionėms bei dukart pasaulio ir keturiskart Europos čempionėms rusėms Darjai Šmeliovai ir Anastasijai Voinovai (32,317 sek.).

„Šis medalis labai lauktas. Labai daug ir sunkiai treniravomės, kad jį iškovotume“, - teigė 23-ejų metų M. Marozaitė.

Jos porininkė, neįtikėtiną patirties bagažą sukaupusi 37-erių metų Simona Krupeckaitė pridūrė: „Šiandien nebuvo taip sunku lyginant su tuo, ką reikėjo padaryti, kad atsistotume ant garbės pakylos. Nes sunkiausias darbas yra treniruotėse“.

Dar prieš apdovanojimą Europos žaidynių vicečempiones pasveikino varžybas iš tribūnų stebėjusi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, kartu su S. Krupeckaite dalyvavusi ne vieneriose olimpinėse žaidynėse kaip šaulė.

2016 metų Europos čempionato bronzos laimėtojos S. Krupeckaitė ir M. Marozaitė atrankoje buvo šeštos (34,091 sek.).

„Kvalifikacijoje padariau nemažai klaidų - pasirinkta per didelė pavara, blogas išvažiavimas. Ačiū Dievui, pasisekė jas ištaisyti“, - prisipažino S. Krupeckaitė.

Pirmajame etape Lietuvos duetas skriejo kaip niekada greitai - komandos rekordą (33,083 sek.) pasiekusios S. Krupeckaitė ir M. Marozaitė nugalėjo ukrainietes (33,776 sek.) ir užfiksavo antrą rezultatą. Greičiau važiavo tik treko rekordą pagerinusios rusės D. Šmeliova ir A. Voinova.

„Po kvalifikacijos pirmiausia susidėliojome mintis“, - paaiškino M. Marozaitė. O S. Krupeckaitė pagyrė komandos draugę: „Šiandien labai gerai pasirodė Miglė“.

Finale D. Šmeliova ir A. Voinova dar kartą pagerino Minsko treko rekordą - du ratus įveikė per 32,317 sek. Lietuvės nuo jų atsiliko 0,908 sek. (33,225 sek.).

„Su rusėmis komandų sprinte kovoti dar ankstoka. Darja Šmeliova šiuo metu yra geriausias vadinamas pirmasis ratas pasaulyje, bet su jomis galime varžytis keirine, asmeniniame sprinte“, - aiškino Lietuvos trekininkes treniruojantis S. Krupeckaitės vyras D. Leopoldas.

Ant garbės pakylos rusės, kaip ir olandės, kopė trise. Atrankos lenktynėse A. Voinova važiavo kartu su Jekaterina Rogovaja.

Kovoje dėl bronzos 2018 metų pasaulio vicečempionės olandės Kyra Lamberink ir Shane Braspennincx (33,317 sek.) nugalėjo lenkes Marleną Karwacką ir Urszulą Los (33,393 sek.).

„Tikėjomės, kad kvalifikacija bus geresnė. Svarbiausia, kad kitame etape nesusidūrėme su Rusija arba Olandija, kurios turėjo po trečią žmogų. Būtų buvę labai sunku“, - teigė D. Leopoldas.

S. Krupeckaitė ir M. Marozaitė apie tai, kas svarbiausia komandų sprinto rungtyje, sutartinai sakė: „Komandinis darbas“.

Ar šis medalis parodo, kad duetas jau užaugo kaip komanda?

„Parodo, kad tik pradedame augti“, - atsakė S. Krupeckaitė.

O kiek laiko reikia užaugti?

„Augame jau dvejus metus“, - tarė M. Marozaitė.

„Dar tik dvejus metus. Reikia, kad atsirastų stabilumas“, - patikslino jos porininkė.

Ketvirtadienį Minsko treke startavo ir 18-metė Viktorija Šumskytė. Ji nebaigė grupinių lenktynių dėl taškų.

„Man tos lygis dar šiek tiek per aukštas, bet kaupti patirčiai varžybos su tokiomis varžovėmis labai svarbios. Be to, aš dvejus metus važinėjau kaip sprinterė, tik nesenai perėjau į tempo rungtis“, - aiškino sportininkė.

Penktadienį Europos žaidynėse S. Krupeckaitė ir M. Marozaitė kovos keirine, Vasilijus Lendelis - asmeniniame sprinte, Olivija Baleišytė - skreče.

Paklausta, ar spės fiziškai ir psichologiškai atsigauti iki penktadienio starto, S. Krupeckaitė sakė: „Manau, kad šios dienos lenktynės pridės pasitikėjimo. Aišku, nuovargis bus. Bet juk viskas kaip visada, nieko nauja“.

Anot D. Leopoldo, keirino lenktynės - lyg loterija, todėl sunku ką nors prognozuoti.

„Pažiūrėsime, ką parodys Vasilijus, o Olivijai skrečas bus kaip repeticija prieš daugiakovę. Pasibandys pavaras, pasitikrins jėgas“, - aiškino treneris.