Įvarčius Lietuvos ekipai pelnė Ilja Četvertakas (26:40, Martynas Grinius, Kostas Gusevas) ir rinktinėje oficialiai debiutavęs, NHL skautų stebimas Simas Ignatavičius (37:17, Ugnius Čižas, Aivaras Bendžius).
Ukrainos komandoje pasižymėjo jau pirmosios atakos metu mūsiškius baudęs ir 18 rungtynių sekundę ritulį į vartus pasiuntęs Bohdanas Panasenka (00:18, Oleksandras Peresunko).
Pirmajame kėlinyje nežymią persvarą turėjo ukrainiečiai, kurie buvo aštresni ir kūrė pavojingesnius momentus.
Antrajame kėlinyje užsikūrė lietuviai, kurie išnaudojo savo progas žaisdami daugumoje. Rezultatą išlygino I.Četvertakas, o pergalingą įvartį pelnė tribūnas iš savo vietų pakėlęs S.Ignatavičius.Rungtynių pabaigoje emocijos liejosi per kraštus. Aikštėje netrūko susistumdymų, o po eilinės lietuvių pražangos ukrainiečiai dvikovą baiginėjo tuščiais vartais ir šešiais aikštės žaidėjais prieš keturis lietuvius. Tačiau gausiai susirinkusių sirgalių palaikomi aikštės šeimininkai atlaikė varžovų šturmą ir šventė retą pergalę prieš Ukrainos rinktinę.
Abi komandos užsidirbo po 14 baudos minučių. Svečiai buvo agresyvesni kurdami progas ir į Lauryno Lubio ginamus vartus metė 33 kartus, mūsiškiai atsakė 31 metimu.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais šeštadienį, lapkričio 8 dieną, 18.30 val. su Rumunijos rinktine. Penktadienį,18.30 val. susitiks Rumunija ir Ukraina.
Europos Tautų taurės turnyro starte – Lietuvos pergalė prieš Ukrainą
Ketvirtadienio vakarą Elektrėnuose startavusios Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) Europos Tautų taurės „D“ grupės pirmose rungtynėse Lietuvos ledo ritulio rinktinė po dramatiškos kovos 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) įveikė Ukrainos rinktinę.
Įvarčius Lietuvos ekipai pelnė Ilja Četvertakas (26:40, Martynas Grinius, Kostas Gusevas) ir rinktinėje oficialiai debiutavęs, NHL skautų stebimas Simas Ignatavičius (37:17, Ugnius Čižas, Aivaras Bendžius).
Naujausi komentarai