EYOF: tenisininkai pateko į elitinį aštuntuką, krepšininkų viltis sudaužė klaidos

Iš Lietuvos delegacijos narių varžybose dalyvavo krepšinio, teniso, plaukimo, dziudo, sportinės gimnastikos ir lengvosios atletikos atstovai.

Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje (EYOF) baigė kovą dėl apdovanojimų. Rolando Rakučio auklėtiniai lemiamose B grupės rungtynėse 84:94 (26:27, 15:22, 25:21, 18:24) turėjo pripažinti bendraamžių iš Ispanijos pranašumą.

Ispanai pasinaudojo turkų jau išbandytu ginklu – visas rungtynes taikydami spaudimą jie perėmė 18 kamuolių, o visa Lietuvos komanda suklydo net 28 kartus.

Nepaisant broko žaidime, nuo pat antrojo kėlinio pradžios besivejančių vaidmenyje buvę 16-mečiai sugebėjo atsitiesti, kuomet daugiausiai Tautvydo Baltrušaičio pastangomis išlygino rezultatą 66:66.

Visgi visas triūsas buvo nubrauktas per pusantros minutės – atkarpą trečio kėlinio pabaigoje ir ketvirtojo pradžioje Ispanijos krepšininkai laimėjo 10:0 ir pasiuntė lietuvius į nokdauną, po kurio atsitiesti per likusį laiką taip ir nepavyko.

Lietuvos rinktinės nuo pralaimėjimo neišgelbėjo ir puikus Emiliaus Butkaus, pelniusio 22 taškus, žaidimas. 19 taškų surinko T. Baltrušaitis, po 14 – Olegas Kojenetsas (12 atk. kam.) ir Paulius Murauskas.

Ispanų gretose geriausiai pasirodė po 22 taškus įmetę Juanas Garcia Nunezas ir Rubenas Gonzalezas Dominguezas.

Norint tęsti kovą dėl medalių mūsiškius tenkino tik pergalė. Dabar tolyn žengė abi Lietuvos rinktinę nugalėjusios komandos – Ispanija ir Turkija.

„Sau kėlėme aukščiausius tikslus, bet šiandien nepavyko įveikti ispanų ir dar pritrūko vieno pelnyto taško, nes trims komandos iškovojus po vieną pergalę buvo skaičiuojamas įmestų ir praleistų taškų skaičius, – mintimis dalijosi treneris R. Rakutis.

– Bet turnyrą vertinu kaip labai gerą patirtį, nes grupėje žaidėme prieš labai pajėgias komandas: Graikija, Turkija, Ispanija – matosi, kad atsiliekame nuo jų fiziškai, nes pietiečiai anksčiau ir greičiau bręsta. Tai dažnai ir lemia, kad šiek tiek pritrūksta fizinės jėgos, nes tiek vakar, tiek šiandien jaunimas kovėsi, grįžo į žaidimą, bet pabaigoje šiek tiek pritrūko.“

Tiesa, festivalis lietuviams dar nebaigtas – Baku krepšininkų dar laukia rungtynės dėl 5-8 vietų.

„Keliame tikslą laimėti abejas rungtynes, – nė nedvejodamas atsakė specialistas. – Tikrai atvykome ne tiesiog sudalyvauti, kėlėme sau aukščiausius tikslus, todėl kiekvienas žaidėjas supranta, prisiima atsakomybę. Norime festivalį užbaigti linksma nata.“

Sėkmingą žygį pratęsė du jaunieji šalies tenisininkai – 14-mečiai Vilius Gaubas ir Emilija Tverijonaitė. Abu laimėjo savo vienetų aštuntfinalio mačus ir pateko į Top-8 etapą.

Vilius per pusantros valandos 6:4, 6:3 pranoko Estijos atstovą Andreasą Sillaste. Tiesa, antrąjį reitingą turinčiam lietuviui nebuvo taip lengva – pirmame sete jis išsikapstė atsilikdamas 0:3, o antrajame varžovas buvo priekyje 3:1.

„Pradėjau labai įsitempęs, bet vėliau po truputį įsivažiavau, pradėjau žaisti savo žaidimą, o varžovas ėmė klysti – padėjo man kai kurios jo klaidos, – šyptelėjo V. Gaubas. – Kai atsilikau šiek tiek išsigandau ir labiau susikaupiau bei pradėjau daugiau į kortą pataikyti.“

Ketvirtą reitingą turinti Emilija varžėsi su itin pajėgia rumune, o ir prieš pat mačą mūsiškei suskaudo kelį. Visgi medikams atvarsčius skaudamą vietą jai nebesutrukdė niekas – pergalė per 1 val. ir 40 min. buvo iškovota rezultatu 6:3, 6:1.

„Sužaisti pavyko tikrai geriau nei planavau, tikrai nesitikėjau varžovę įveikti būtent tokiu rezultatu, – džiaugsmo neslėpė mergina, tačiau iškart pridėjo. – Bet tikrai tikėjau, kad galiu laimėti.“

„Iš tikrųjų nesitikėjau patekti į aštuntuką, bet esu labai laiminga, kad galėsiu toliau žaisti“, – kalbėjo E. Tverijonaitė, pabrėžusi, kad laimėti padėjo sugebėjimas ištverti Baku karštį.

Dar kartą savo pasirodymais nudžiugino plaukikai. Lietuvos vaikinų komanda – Daniilas Pancerevas, Tomas Navikonis, Aleksas Savickas, Nojus Skirutis – trečiadienio rytą dalyvavo 4x100 m plaukimo laisvu estafetės atrankoje.

Nors mūsiškiams, tarp 17 rinktinių užėmusiems 11-ą vietą, nepavyko prasibrauti į finalą, jie beveik pusantros sekundės pagerino Lietuvos iki 17 metų rekordą – 3 min. 32,90 sek..

200 metrų plaukime nugara varžėsi Tadas Praniauskas (2.13,69) ir Nojus Skirutis (2.14,86), užėmę atitinkamai 26-ą ir 30-ą vietas tarp 31 startavusio dalyvio. tačiau nė vienam nepavyko įveikti atrankos barjero. Į pusfinalį nepateko ir Radvilė Kerševičiūtė, dalyvavusi 100 m plaukimo peteliške rungties varžybose – asmeninis rekordas (1.05,34) ir 34 vieta iš 43 galimų.

Lengvosios atletikos varžybose savo pasirodymą pradėjo septynkovininkė Olivija Vaitaitytė, trečiadienį dalyvavusi keturiose rungtyse. Rytinėje sesijoje 17-metė vilnietė pagerino du asmeninius rekordus – 100 m per barjerus nubėgo per 14,90 sek. ir peršoko kartelę, pakeltą į 1,68 m aukštį. Vakare lietuvė rutulį numetė 11,09 m, o 200 m nubėgo per 26,87 sek. Po pirmos dienos ji bendroje įskaitoje rikiuojasi 12-likta tarp 17 sportininkių.

Itin nesėkmingai kvalifikacija susiklostė trišuolininkei Emilijai Strupaitei, kuriai trimis bandymais nepavyko užfiksuoti jokio rezultato.

Nepasisekė ir pirmajam iš dziudo atstovų festivalyje startavusiam Elijui Jokubėnui. Rudą diržą turintis lietuvis svorio kategorijos iki 60 kg pirmame kovų etape neįveikė italo Simone‘ Averso su juodu diržu. Tačiau ne dėl varžovo pajėgumo, o dėl iš teisėjo gautų trijų įspėjimų.

Sportinės gimnastikos varžybose atėjo ir merginų eilė. Tiesa, iš trijų turėjusių dalyvauti startavo tik dvi, nes Ema Pleškytė varžybų išvakarėse treniruotės metu patyrė trauma. 15-metė Evita Kaziūnaitė su 40,300 balo tarp 79 dalyvių užėmė 72-ą vietą, o 38,600 balo surinkusi 14-metė Ūla Bikinaitė finišavo 76-ta. Nei į daugiakovės, nei į atskirų rungčių finalus mūsiškės nepateko.