„Grand Prix“ plaukimo varžybų rudens sezonas prasidėjo su nauju Lietuvos rekordu

Moderniausiame Lietuvos baseine buvo užfiksuotas naujas Lietuvos 13-mečių rekordas – Vytis Keršys 100 m plaukimo krūtine rungtyje distanciją įveikė per 1 min. 13,68 sek. ir 0,01 sek. pagerino buvusį rekordą.
Vyriausiasis varžybų teisėjas Mantas Plečkaitis pastebėjo, kad V. Keršys buvo labai arti Lietuvos 13-mečių rekordo ir plaukdamas 50 m krūtine. Šis rekordas, beje, priklauso Vyto broliui, Europos jaunimo olimpinio festivalio finalininkui Viliui Keršiui. Vytį Keršį treniruojantis Giedrius Martinionis neabejoja, kad antras Lietuvos rekordas kris šiame sezone.
Varžybose Vilniuje didžiausią aukso medalių kraitį susikrovė Kauno plaukimo mokyklos atstovai. Jie skirtingose rungtyse bei amžiaus grupėje pelnė net 30 auksinių apdovanojimų.
Sostinės sporto centro auklėtiniai iškovojo 26 aukso medalius, Kauno „SM Starto“ – 10, Sporto klubo „Olimpo pradžia“ – 9, Prienų sporto centro – 7, Šiaulių „Delfino“ – 5, Plungės sporto ir rekreacijos centro – 3 auksinius apdovanojimus. Septyni aukso medaliai iškeliavo į Latviją bei Estiją.
Po keturis aukso medalius Vilniuje pelnė Daugirdas Čekaitis, Denisas Titkovas, Ugnius Efremovas, Ilja Semionovas, Kajus Vainora, Luka Daugelaitė, Adelė Polekaitė, po tris – Vytis Keršys, Dominykas Visockas, Ela Dainytė, Jonė Jaraminaitė, Adelė Lencevičiūtė bei Ūla Kutanovaitė.
„Grand Prix“ plaukimo varžybų serija yra skirta siekiant suteikti jauniesiems Lietuvos plaukikams įgyti patirties varžantis su sportininkais iš skirtingų miestų, mokyklų bei sporto klubų.
„Kaip ir visuose etapuose, taip ir šiame stengėmės iš laikyti aukščiausią varžybų kokybę. Dėl to ypač svarbus vaidmuo atitenka varžybų teisėjams, kurie ir užtikrintai sklandžiai ir kokybiškai vykstančias varžybas. Žinoma, šios varžybos skirtos jaunimui, siekiant sukurti jiems plaukimo šventę, todėl teisėji gali į smulkias klaidas pažvelgti atlaidžiau“, - pasakojo M. Plečkaitis.
Nugalėtojams ir prizininkams apdovanojimus teikė varžybų organizatorius, taip pat ir Vilniaus savivaldybės atstovas, „Active Vilnius“ direktorius Gintas Teslia.
„Grand Prix“ plaukimo serijos etapai vyksta tris kartus metuose – rudenį, pavasarį ir vasarą.
