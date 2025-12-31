Graži tradicija: šimtai žmonių Vilniuje į Naujuosius metus įžengė plaukdami

Pagal lytį bei amžiaus grupes sportininkai varžėsi įvairiose distancijose – nuo 50 m iki 3000 m. Iš viso šiame unikaliame renginyje į 2026 metus įplaukė per 300 žmonių.
55 dalyviai pasirinko ilgiausią – 3000 m distanciją, kur plaukikams reikėjo baseiną perplaukti net 60 kartų.
Antrus metus iš eilės šioje distancijoje nugalėjo vilnietis Jokūbas Tijūnonis. Jo rezultatas – 35 min. 56 sek. Tai 6 sek. geresnis rezultatas nei pernai.
Trečią sykį iš eilės antrąją vietą užėmė patyręs olimpietis Edgaras Štura (36.41), o trečias liko žinomas plaukikas Povilas Strazdas (38.41).
Tarp moterų greičiausia buvo Viktorija Povilionytė (47.47), antrąją poziciją užėmė Kamilė Murnevaitė (49.53), trečiąją – Valentina Duškina (52.19).
1500 m plaukime greičiausias buvo Titas Janavičius (18.45), antras finišavo Eugenijus Rakitinas (19.00), trečias – Vėjas Laškovas (19.04).
Moterų tarp prizininkėmis tapo Augustė Obrikytė (20.13), Evita Boboriko (20.39) ir Paulina Žemaitytė (20.40).
Šią distanciją įveikė ir legendinė Lietuvos plaukikė, olimpietė, daugkartinė Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionė Birutė Statkevičienė.
„Nuotaika gera, todėl taip ir pasitinku Naujuosius metus – vandenyje. Ateityje taip pat Naujuosius sutiksiu vandenyje. Labai džiugina šiose varžybose vyraujanti nuotaika, - kalbėjo B. Statkevičienė. – Iš tikro tikėjausi pagerinti Lietuvos veteranų rekordą, bet pasirodo, kad tam buvo reikalinga elektroninė laiko matavimo sistema. Bet kokiu atveju, savo asmeninį rekordą pasiekiau. Pavyko aplenkti daugybę jaunesnių žmonių, buvusių savo studenčių ir mokinių, todėl esu labai patenkinta. Plaukimas – visas mano gyvenimas.“
B. Statkevičienė tuo pačiu visiems žmonėms 2026 metams palinkėjo vienybės.
„Linkiu visiems būti vieningiems, kaip ši plaukimo bendruomenė. Aš labai laiminga, kad esu šios bendruomenės dalis“, - teigė tituluota plaukikė.
800 m plaukime visus dalyvius aplenkė Dorotėja Mališauskaitė (10.26). Antras finišavo Lukas Ivaškevičius (10.32).
200 m distancijoje nugalėtojais tapo Mykolas Savickas-Danys (3.06) ir Emilija Papievytė (3.08).
Estafetėje 3x1000 m triumfavo komandą, kurią sudarė Germantas Petrauskas ir Kamilė Černiauskaitė. Aštuntą vietą užėmė Bubulų šeimyna, kurią sudarė Albertas, jo sūnus Lukas ir anūkė Lėja.
„Taip ir įplaukėme kartu į 2026 metus, - sakė A. Bubulas. – Tai – labai gražus renginys. Tokių Vilniaus miestui labai reikia, nes jis suburia vis daugiau žmonių, kurie moka ir nori plaukti. Linkiu visiems sėkmės ir kad sekančiais metais visi atsidurtų ten, kur reikia.“
Trumpiausią 50 m distanciją greičiausiai įveikė Airidas Janavičius ir Aida Astrauskaitė.
Varžybas organizuoja ir vykdo VšĮ „Active Vilnius“, Lazdynų baseinas, VšĮ „Triatlono taurė“ ir asociacija „Vilniaus plaukimo klubas“.
