Guinnesso rekordą pagerinęs kaunietis: daugiausia lėmė charakteris

Buvę krepšininkai broliai Lavrinovičiai, žinomas Dakaro lenktynininkas Benediktas Vanagas bei artimiausi bendražygiai praėjusį savaitgalį spaudė ranką Aidui Sauliui. Jie bei dar keli šimtai sirgalių tapo unikalaus lietuvio pasiekimo liudininkais.

Pasak A. Saulio, “L-sit Chin ups” prisitraukimai fiziškai itin daug jėgos ir ištvermės reikalaujantis veiksmas. Darant tokius prisitraukimus būtinas rimtas ir universalus viso kūno paruošimas, nes šis pratimas reikalauja daugelio raumenų indėlio. Pradedant bicepsais, tricepsais ir nugara, baigiant pilvo presu, kojomis ir netgi sėdmenimis.

Todėl ankstesnis rekordas - 25 kartai - bylojo apie aukštai iškeltą kartelę. Tačiau kaunietis jau turėjo patirties, kaip šturmuoti Guinnesso rekordus, o svarbiausia taisyklingai fiksuoti vaizdinę medžiagą, kad pasiekimas būtų tinkamai užfiksuotas.

Svarbiausiam sezono startui „Twinnation“ komandos stipruolis atsakingai ruošėsi. Normaliai darydamas 41 prisitraukimą, sulenktomis kojomis jis iš pradžių padarė daugiau nei dvigubai mažiau. Atkakliai plušėdamas salėje kaunietis pamažu ėmė artėti rekordinės žymos link. Be to, jam padėjo ir taikomos papildomos procedūros – masažai, dedamos vakuuminės taurės. Galiausiai, po keturių mėnesių kryptingo darbo atletui pavyko ne kartą peržengti 25 prisitraukimų ribą. Tiesa, tai buvo treniruotėje.

Varžybose viskas pasirodė sudėtingiau.

„Tikrai nesitikėjau sulaukti tokio sirgalių ir žiniasklaidos dėmesio. Tai šiek tiek sutrikdė. O dar tas didžiulis karštis..., - pasakojo A. Saulis. - Jaučiau psichologinę įtampą, dėl to prisitraukimus pradėjau daryti ne visai taip, kaip įpratau treniruotėse. Stengiausi prisitraukti pabrėžtinai taisyklingai, pernelyg keldamas kojas. Taip tik be reikalo apsunkinau savo pasirodymą. Vienu metu jau kilo abejonių, ar sugebėsiu pasiekti tikslą. Turėjau peržengti tam tikrą fizinių jėgų ribą, bet labiausiai – nepasiduoti psichologiškai. Todėl paskutinį, 26-ąjį bandymą padariau per sukąstus dantis - „iš charakterio“.

Rekordininkas prisipažino, jog vargu ar būtų įveikęs iššūkį be brolio ir kitų artimųjų palaikymo.

Fiziškai itin stiprus 181 cm ūgio 80 kg svorio atletas prieš keletą metų jau buvo įsirašęs į Guinnesso knygos puslapius. Tąsyk lietuvis tapo pasaulio rekordininku atliekant vieną populiariausių gatvės gimnastikos pratimų – "Muscle up", Lietuvoje dažnai vadinamu kareivėliu. Pratimą jis atliko užsikabinęs net 32 kg svorį. "Muscle up" – unikalus pratimas, reikalaujantis sprogstamosios jėgos prisitraukiant ir pereinant iš prisitraukimo į stūmimo poziciją. Pratimas laikomas atliktu, kai žmogus atsiduria iki juosmens ant skersinio visiškai ištiestomis rankomis.

Po antrojo rekordo šturmo A. Saulis išsiuntė visą medžiagą Guinnesso knygos oficialiems atstovams ir laukia jo pasiekimą patvirtinančio diplomo. Atletas neslepia turintis idėjų apie naujų pasaulio rekordų šturmą, bet kol kas jis sportuos savo malonumui.