Keturviečių porinių irklų valties rungtyje VDU komanda atrankoje pademonstravo geriausią laiką (2:52.36 min.), o finale beveik trimis sekundėmis pagerino savo rezultatą (2:49.38 min.) ir tapo Europos čempionais.
Senojo žemyno pirmenybių nugalėtojų vardą šioje rungtyje pelnė Benas Paunksnis, Domantas Riauba, Dovydas Nemeravičius ir Rokas Jakubauskas. Vienviečių valčių rungtyje D. Nemeravičius laimėjo atrankines varžybas (3:24.94 min.), pusfinalyje užfiksavo geriausią laiką (3:21.10 min.), o A grupės finale dar pagerino rezultatą (3:18.78 min.), tačiau liko antras.
Lietuvį aplenkė Bydgoščiaus ekonomikos universiteto (Lenkija) atstovas, Paryžiaus olimpinių žaidynių ir kelių pasaulio čempionatų prizininkas Fabianas Baranskis.
Porinėje pavienėje dvivietėje startavę Domantas Janickas ir Vilius Juška atrankos plaukime finišavo antri (3:26.36 min.) ir pateko į A finalą, kuriame gerokai pagerino savo laiką (3:16.07 min.) bei pelnė sidabro medalius.
Porinėje dvivietėje startavę Julius Krasauskas ir Geraldas Gavrilovas laimėjo savo atrankos plaukimą (3:13.54 min.), o finale kiek daugiau nei sekunde atsiliko nuo lyderių (3:06.73 min.) bei iškovojo sidabrinius apdovanojimus.
Keturis apdovanojimus pelnęs Vytauto Didžiojo universitetas pagal medalių kiekį dalijasi pirmą ir ketvirtą vietas – tiek pat apdovanojimų laimėjo Aveiro (Portugalija), Szechenyi Istvano (Vengrija) ir Zagrebo (Kroatija) universitetai. Universiteto irkluotojų komandai Lenkijoje vykusiose varžybose vadovavo treneris Virgilijus Prušinskas.
Įspūdingas pasiekimas: medalius Europos studentų irklavimo čempionate pelnė visi VDU atstovai
