Kaune vyksiančiame Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionate dalyvaus Reed ir Ambrulevičius

Šeštadienį Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas startuos nuo 16.15 val. merginų (jaunių kategorija) varžybomis, o jau 18.05 val. lauks Allison Reed ir Sauliaus Ambrulevičiaus parodomoji programa.
Vieną stipriausių pasaulio šokių ant ledo porų palaikyti, pasveikinti ir išlydėti į žiemos olimpines žaidynes atvyks Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Nuo 18.15 val. prasidės merginų (jaunimo kategorija) varžybos, 19.30 val. – trumpoji programa moterų kategorijoje, kur dėl vienintelės vietos 2026 m. olimpinėse žaidynėse varžosi Meda Variakojytė, Jogailė Aglinskytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.
Pirmąją varžybų dieną užbaigs (nuo 19.55 val.) vaikinų (jaunimo kategorija) ir vyrų trumpoji programa.
Sekmadienį laukia dalyvių laisvoji programa: merginų (jaunių kategorija) startuos nuo 11 val., merginų (jaunimo kategorija) – nuo 13 val., moterų – nuo 14.20 val., o vaikinų (jaunimo kategorija) ir vyrų – nuo 14.50 val.
Antroji varžybų diena bus užbaigta apdovanojimų ceremonija, kuri prasidės nuo 15.40 val.
Dėl medalių jaunimo kategorijose varžysis Italijoje besitreniruojantis Luka Imedashvili, Lietuvos jaunimo rinktinės narės Gabrielė Juškaitė, Milana Siniavskytė, Agnė Ivanovaitė ir Evelina Stavickytė.
Įėjimas – nemokamas.
