Po triumfo Šefilde – į Lietuvą: naujieji Europos čempionai jau kovą pasirodys ledo šou Kaune

Jau greitai Senojo žemyno čempionais bei vicečempionais tapę čiuožėjai atvyks į Lietuvą, kur kovo 13 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje, pasirodys analogų neturinčiame ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“.
Didžiausio dėmesio, ko gero, sulaukė šokių ant ledo varžybos, kuriose penktąją vietą užėmė Lietuvos pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, o aukso medalius iškovojo Laurence Fournier-Beaudry ir Guillaume Cizeronas.
Naujai susiformavusiam Prancūzijos duetui tai buvo debiutas Europos čempionate, tačiau aukščiausio lygio meistriškumas neliko nepastebėtas ir pora užtikrintai triumfavo. Cizeronui tai jau šeštasis Europos auksas, prisijungiantis prie 2022 m. olimpinio aukso ir dar penkių Pasaulio čempionatų aukso medalių kolekcijos.
Vyrų kategorijoje nugalėtoju tapo charizmatiškasis Sakartvelo čiuožėjas Nika Egadze, kuriam tai pirmasis medalis karjeroje, iliustruojantis sėkmingą darbą ir sunkų kelią į Europos elitą.
Ant nugalėtojų pakylos taip pat žengė Italijos čiuožimo žvaigždė Matteo Rizzo, laimėjęs sidabrą ir įsirašęs jau ketvirtąjį savo medalį – iki šiol savo kolekcijoje turėjo vieną sidabro bei du bronzos apdovanojimus Europos čempionatuose.
Moterų varžybose geriausiai pasirodė ir antrus metus paeiliui aukso medaliu pasipuošė Estijos atstovė Niina Petrokina, o sidabrą iškovojo metus be čiuožimo dėl traumos praleidusi belgė Loena Hendrickx, kuriai pasirodymas Kaune bus dar ypatingesnis – čia ji 2024 m. tapo Europos čempione.
Prie geriausių Europos bei Lietuvos čiuožėjų prisijungs ir svečiai iš Šiaurės Amerikos: publiką džiugins olimpiniai ir triskart pasaulio čempionai iš Jungtinių Amerikos Valstijų Madison Chock ir Evanas Batesas bei pasaulio čempionai iš Kanados Deanna Stellato-Dudek ir Maxime’as Deschampsas.
Ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ vyks šių metų kovo 13 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
