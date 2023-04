Lietuvos rankininkai pralaimėjo vengrams, bet išsaugojo viltis patekti į Europos čempionatą

Lietuvos rankininkai neprilygo kelialapį į Europos čempionatą jau anksčiau užsitikrinusiems vengrams 31:46. Nepaisant pralaimėjimo, lietuviai išsaugojo viltis antrą kartą iš eilės patekti į Europos čempionato finalinį etapą.

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykusias rungtynes sėkmingiau pradėjo Vengrijos rankininkai ir susitikimo pradžioje dažniausiai pirmavo 1-2 įvarčiais. 11 min. po T. Stankevičiaus įvarčio rezultatas buvo lygus 10:10. Tačiau vėliau šeimininkai pateko į duobę ir leido varžovams pelnyti šešis įvarčius be atsako. Per pirmą kėlinį vengrai susikrovė aštuonių įvarčių persvarą 22:14.

Traumų išretintos ir be trijų pagrindinių gynėjų žaidusios Lietuvos rinktinės spragos gynyboje dar labiau išryškėjo antrame kėlinyje. Po pertraukos Vengrijos komanda nuolat didino persvarą ir atrankos turnyre iškovojo penktą pergalę iš tiek pat galimų.

Vengrijos rankininkai realizavo net 46-is metimus iš 54-ių (85 proc.). Lietuvių buvo taiklūs 31-as metimas iš 49-ių (68 proc.). Lietuvos rinktinės vartininkai Giedrius Morkūnas ir Lukas Gurskis atrėmė penkis metimus, varžovų vartininkai atrėmė dvigubai daugiau.

Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviausiai žaidė 7 įvarčius pelnęs Aidenas Malašinskas, 6 įvarčius įmetė Benas Petreikis, po 4 – Laurynas Palevičius ir Deividas Jovaišas, po 3 – Karolis Antanavičius, Tadas Stankevičius ir Mindaugas Dumčius, 1 – Lukas Simėnas. Vengrijos rinktinei po 9 įvarčius surinko Miklošas Rosta ir Bence Imre.

„Įmesti 31-ą įvartį į Vengrijos rinktinės vartus nėra mažai, turint omenyje, kad varžovai šių metų pasaulio čempionate pateko tarp aštuonių geriausių. Kol žaidėm kantriai, kol vienas kitam padėjom puolime, lindom į tarpus, tol buvo gerai. Bet dar pirmame kėlinyje pradėjome per daug mesti iš toli per jų dvimetrinius žaidėjus ir pasidarė sunkiau. Neturėjome pagrindinių gynėjų, bet dėl to neturime verkti. Turime pakankamai žaidėjų, kurie turėtų pakeisti negalinčius žaisti. Bet jeigu mes išeiname į aikštelę ir nieko nedarom, tai sunku kažką pakeisti. Reikia pradėti nuo savęs, reikia įrodyti treneriui, kad tu gali žaisti ir pakeisti pagrindinius žaidėjus“, – sakė geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos rinktinėje išrinktas B. Petreikis.

„Pirmas penkiolika minučių laikėmės ir kovojom lygiai. Vėliau paleidome varžovus į priekį. Turėjome gynyboje sužaisti daug geriau. 46-i praleisti įvarčiai, ko gero dar tiek Lietuvos rinktinė nėra praleidusi, ypač žaisdama namuose. Puolime viskas neblogai veikė, bet gynyba buvo baisi. Trūko gynybos ramsčių. Anksčiau visada būdavo bent vienas iš trijų mūsų pagrindinių gynėjų. Šįkart teko verstis be jų ir išsimušėme iš vėžių. Taip atrodė, kad varžovai puolime ką norėjo, tą ir darė“, – teigė M. Dumčius.

2 taškus turinti Lietuvos rinktinė 6-oje atrankos grupėje su Sakartvelu dalijasi 3-4 vietas. Paskutiniame ture lietuviai sekmadienį svečiuose susitiks su Šveicarijos ekipa. Šveicarai trečiadienį išvykoje 26:19 nugalėjo Sakartvelą ir užsitikrino antrą vietą grupėje bei kelialapį į Europos čempionatą.

Lietuvos rinktinei Šveicarijoje būtina iškovojo bent tašką ir laukti, kad Sakartvelas neatimtų taškų svečiuose iš vengrų. Jeigu Lietuvos rinktinė pralenks Sakartvelą, užims trečią vietą grupėje ir pretenduos patekti tarp keturių geriausių trečiąsias vietas užėmusių rinktinių, kurioms atiteks kelialapiai į Europos čempionatą. Geriausios keturios trečią vietą užėmusios rinktinės bus nustatytos atsižvelgiant tik į rungtynes su dviem aukščiausias vietas grupėje užėmusiomis komandomis.

„Paskutinėse atrankos turnyro rungtynėse reikia gerinti gynybą ir nusiteikimą. Nuo pirmų minučių reikia kovoti, įrodyti, kad mes norim ir galim laimėti. Šveicarams šios rungtynės jau nieko nelems. Tikėkimės, kad jie kažkiek atsipalaiduos, o mes parodysime ką galime“, – tvirtino B. Petreikis.

„Tikiu, kad Šveicarijoje 46-ių įvarčių tikrai nepraleisim. Taip susiklostė, kad šiame atrankos turnyre pirmas rungtynes sužaidžiam labai prastai, bet antrose geriau būna. Turime paskutinį šansą patekti į Europos čempionatą ir stengsimės viską atiduoti Šveicarijoje, kad pasiektume pergalę“, – sakė M. Dumčius.

Lietuvos rankinio rinktinė Europos čempionate yra žaidusi du kartus – 1998 ir 2022 metais.