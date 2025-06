Liutauras Valeika – Europos jaunių šiuolaikinės penkiakovės čempionas

Puikiai pasirodęs visose rungtyse, trenerio Vidmanto Vaičaičio auklėtinis surinko 1486 taškus ir užtikrintai įveikė stipriausius Europos jaunių atletus. Visose rungtyse jis pasižymėjo stabilumu: fechtavimo rungtyje pelnė 235 taškus, kliūčių ruožą įveikė per 25,02 sek., 200 m nuplaukė per 2 min. 09,68 sek., o bėgimo ir šaudymo distanciją įveikė per 9 min. ir surinko net 590 taškų. Toks stabilus pasirodymas visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse nulėmė jo pergalę. Antrąją vietą užėmė lenkas Antoni Cisek (1471 tšk.), o trečias liko turkas Muhammet Emir Kurtulan (1469 tšk.).

„Tapęs čempionu jaučiuosi tarsi pagaliau pasiekęs tikslą, kuriam ilgai ir sunkiai ruošiausi. Europos čempionato aukso medalis mano rankose – tai labai laiminga akimirka. Svarbiausia šiame čempionate buvo susitvarkyti su emocijomis ir išlikti ramiam. Žinojau, kad jei nesuvaldysiu nervų – nebus ir rezultato“, – po apdovanojimų sakė Liutauras.

Šis pasiekimas – dar vienas įrodymas, kad Lietuvos jaunimo penkiakovės programa stiprėja ir sėkmingai konkuruoja tarptautiniame lygyje.

Liutauras toliau ruošiasi dalyvauti pasaulio U17 čempionate Johanesburge (liepos 15–20 d.), taip pat svarbiausiose 2025 m. šiuolaikinės penkiakovės varžybose – pasaulio čempionate, kuris rugpjūčio 26–30 d. vyks Lietuvoje, Kauno „Žalgirio“ arenoje. Čia jis turės progą pasitikrinti jėgas su aukščiausio lygio sportininkais.