Mindaugas Bartkus: spaudimą turėtų jausti Vitoldas

2025-10-30 17:22
Pranešimas spaudai

Lapkričio 14 d. „TwinsBet“ arenoje, „MMA Bushido’99“ turnyre, klaipėdietis Mindaugas Bartkus stos į narvą prieš patyrusį, Lietuvos publikai gerai žinomą vilnietį Vitoldą Jagėlo. Mindaugas kovą pasitinka su geromis emocijomis, visiškai pasitikėdamas savo jėgomis ir komanda. Artėjančiai kovai ruošiasi su aukščiausio lygio kovotojais, sukaupusiais platų kovų repertuarą.

„Spaudimą turėtų jausti Vitoldas (12-3-2), nes jo „rekordas“ yra didelis, o aš dar ganėtinai naujas profesionalų kovose. Kas man gali nutikti blogiausio? Galiu būti užsmaugtas, išjungtas? Žaizdos sugyja. Mano mentalitetas toks – išeiti, atiduoti viską ir niekada nepasiduoti. Mano pergalė įrodys, kad ne viską pasako skaičiai ir „rekordai“, svarbu, kas slypi už skaičių“, – sakė laimėjimu užtikrintas Mindaugas.

Nors publika Vilniuje gali labiau palaikyti saviškį, Mindaugas sakė, kad palaikymo jam niekada netrūksta: „Praeitą kartą mano palaikymo komanda skandavo garsiau nei bet kas kitas. Mano šeima, draugai, fanai suteikia papildomų jėgų. Kadangi esu turėjęs daug kovų ir užsienyje, todėl varžovo fanų palaikymas arenoje kovos metu man visiškai netrukdo.“

Atėjus lemtingam vakarui, M. Bartkus į narvą žengs su aiškia mintimi: „M. Bartkus triumfuoja!“

Bilietus į renginį galite įsigyti bilietai.lt.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Bartkus
Bushido
turnyras
renginys
kovos

