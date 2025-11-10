Kristupo Jančiausko atsakas S. Šorochovui: ne viskas matuojama patirtimi

Lapkričio 14 d. Vilniuje, „TwinsBet“ arenoje, tarptautiniame „MMA’99 Bushido“ turnyre jis susitiks su gerai kovos menų pasaulyje pažįstamu Samueliu Šorochovu. „Tai mano galimybė įrodyti, kad mano vardas vertas būti šalia gerai žinomų kovotojų Lietuvoje“, – sakė K. Jančiauskas.
„Samuelis patyręs vilkas, žino, kaip kovoti profesionaliose kovose, moka išlaukti momentų. Fiziškai stiprus ir moka „įkišti“ kojų smūgius įdomiu kampu, tačiau su patirtimi ateina ir braižas, kurio negali akimirksniu pakeisti. Tuo gali pasinaudoti kiti kovotojai, – sakė K. Jančiauskas. – Aš žinau, ką turiu padaryti. Artėja mano akimirka. Ši kova – mano šansas parodyti, kad ne viskas matuojama patirtimi.“
Lapkričio 14-oji – tai ne šiaip vakaras BUSHIDO kalendoriuje. Tai vakaras, kai viena pavardė bus prisiminta ilgiau nei kitos. Žinant, kiek energijos, ambicijų ir sveiko įžūlumo atsineša Kristupas, tyliai šitas cunamis tikrai nesitrauks.
Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą bushido.lt.
Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt.
