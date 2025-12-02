Iš turnyro „Okinava“ parsivežė 20 medalių

Tai – vienas stipriausių tarptautinių turnyrų visoje Europoje.
Visą dieną trukusios varžybos suteikė sportininkams neįkainojamos patirties, įspūdžių ir galimybę išbandyti savo jėgas su kovotojais, atvykusiais iš užsienio.
Sporto klubo „Okinava“ mokytojai – Diana Mačiūtė, Rima Lisinskaitė ir Kristina Basova – didžiavosi auklėtiniais, jų ryžtų ir drąsa kovoti pagal aukštesnio lygio techniką, nei įprastai leistina Lietuvos čempionatuose.
Šio tarptautinio turnyro nugalėtojais tapo: Aurėja Gudaitė, Orestas Purys ir Henrikas Toleikis.
Sidabro medalius iškovojo: Daniil Morozov, Beatričė Ūksaitė, Dominykas Rancas, Aras Lelys, Mėta Jokubauskaitė ir Oleksandr Bykov.
Bronzos medalius pelnė: Damir Jasinskas, Denas Klintovič, Motiejus Liseckas, Ąžuolas Narbutas, Reneta Dagytė, Jonas Katkevičius, Markas Krisiūnas, Smiltė Svipaitė, Kajus Žvaginis, Izabelė Masaitė ir Kristupas Tirkšliūnas.
Naujausi komentarai