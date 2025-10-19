 Sostinėje nugriaudėjo išskirtinis kovų vakaras: nuo žaibiškų nokautų iki diskvalifikacijos

2025-10-19 12:29
Brigita Juodelytė

Spalio 18-osios vakarą Vilniaus „Twinsbet“ arena virto kovinio sporto centru – čia vyko tarptautinis mišrių kovos menų turnyras „BRAVE CF 99 x UTMA 14“. Renginys sutraukė tūkstančius žiūrovų ir gausybę žinomų žmonių, o pagrindinėje vakaro kovoje Lietuvos sunkiasvorių pasididžiavimas Pavelas „The Experiment“ Dailidko užtikrintai apgynė pasaulio čempiono titulą.

Tarptautinis mišrių kovos menų turnyras „BRAVE CF 99 x UTMA 14" Vilniuje

Istorinis vakaras

Šis renginys buvo išskirtinis – Lietuva tapo 38-ąja šalimi, kurioje surengtas prestižinės „BRAVE Combat Federation“ turnyras, žiūrovai išvydo tiek tarptautinių, tiek vietinių sportininkų akistatas.

Tarp publikos buvo galima išvysti ir daug gerai pažįstamų veidų. Arenoje apsilankė Erika Vitulskienė, Benas Lastauskas, Jonas Mačiulis, Laurynas Suodaitis, kovotojas Dominykas Dirkstys, Paulius Vaitiekūnas bei po ilgos pertraukos viešumoje pasirodęs Jonas Misevičius. Dauguma jų atvyko palaikyti pagrindinės vakaro žvaigždės – Pavelo „The Experiment“ Dailidko, kuris vėl įrodė savo dominavimą sunkiasvorių divizione.

Pavel Dailidko
Pavel Dailidko / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Vakaro kovų rezultatai

Turnyro startas prasidėjo preliminariomis kovomis, kuriose žiūrovai išvydo keletą greitų ir įspūdingų pergalių. 

Pirmoji vakaro kova vyko tarp Emilijaus Kaganovičiaus iš Lietuvos ir Timothy Quinlano iš Jungtinės Karalystės – vos per 13 sekundžių lietuvis atliko smaugimo veiksmą (submission) ir privertė varžovą pasiduoti, pademonstruodamas žaibišką reakciją ir gebėjimą kontroliuoti kovą nuo pat pradžių.

Kitoje preliminarinėje dvikovoje Deividas Žamba iš Lietuvos kovėsi su Robertu Mastersu iš Jungtinės Karalystės, tačiau kova nebuvo užbaigta dėl techninių nesklandumų – pakrypusių oktagono grindų. 

Trečioje preliminarių kovų dvikovoje Ričards Ozols iš Latvijos stojo prieš Tornike Gigauri iš Gruzijos. Latvis jau pirmajame raunde (2:42) galingu smūgiu nokautavo varžovą, po ko gruzinui prireikė medikų pagalbos, o publika stebėjo tikrai dramatišką akistatą.

P. Adamovič/ BNS nuotr.

Pagrindinės vakaro kovos atnešė dar daugiau įtampos ir emocijų. 

Mantvydas Perednis stojo prieš patyrusį Christianą Machą iš Jungtinės Karalystės, tačiau po trijų raundų (2:04) kovą laimėjo Machas, atlikęs veiksmingą smaugimą. Nepaisant trumpo pasiruošimo laiko, Perednis parodė kovingumą ir ištvermę, tačiau pranašumas priklausė patyrusiam varžovui. 

Nauris Bartoška susikovė su Jakub Drozdowski iš Lenkijos – po dviejų raundų lietuvis užbaigė kovą techniniu nokautu, atlikdamas galingą alkūnės smūgį, kuris varžovui sulaužė nosį. 

Žygimantas Ramaška savo akistatoje su Heysim Derouiche iš Prancūzijos greitai perėmė iniciatyvą ir vos per 52 sekundes užtikrintai privertė varžovą pasiduoti.

P. Adamovič/ BNS nuotr.

Trijų raundų mūšyje Laurynas Urbonavičius kovojo su Salim El Ouassaidi iš Maroko – teisėjai vienbalsiai pripažino Lauryno pergalę, pabrėždami lietuvio ištvermę, nuoseklų spaudimą ir techninį pranašumą. 

Bidzina Gavašelišvilis iš Gruzijos stojo į narvą prieš Alperen Karabulut iš Turkijos, ir po visų trijų raundų teisėjų sprendimu laimėjo gruzinas. 

Viena vakaro dramatiškiausių akimirkų įvyko dvikovoje tarp Tomo Pakutinsko ir Shota Betlemidze – vos prasidėjus kovai lietuvis atliko neleistiną smūgį į pakaušį, todėl teisėjai diskvalifikavo Pakutinską ir pergalę skyrė gruzinui. Po kovos Pakutinskas pareiškė, jog sieks revanšo, o arena dar ilgai aidėjo sirgalių šūksniais „Tomai, Tomai!“.

Pavel Dailidko
Pavel Dailidko / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Pavelas Dailidko apgynė čempiono diržą

Pagrindinėje vakaro kovoje Pavelas Dailidko iš Lietuvos stojo prieš Grégory Robinet iš Prancūzijos ginti BRAVE CF sunkiasvorių pasaulio čempiono titulo. Kovos pradžia buvo intensyvi, tačiau jau po 1 minutės ir 45 sekundžių Dailidko atliko galingą smūgį ir užbaigė kovą nokautu (KO), apgindamas titulą ir užtikrindamas vienuoliktoją pergalę savo profesionalioje karjeroje. Tai jau šeštoji jo pergalė nokautu iš eilės

