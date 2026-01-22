 Nesunkiai įveikęs italą Džokovičius žengė į trečiąjį „Australian Open“ etapą

Nesunkiai įveikęs italą Džokovičius žengė į trečiąjį „Australian Open“ etapą

2026-01-22 13:15 klaipeda.diena.lt inf.

Dešimt kartų „Australian Open“ teniso čempionato nugalėtojas Novakas Džokovičius be didesnio vargo įveikė italą Francescą Maestrellį ir užtikrintai žengė į trečiąjį turnyro etapą.

Novakas Džokovičius
Novakas Džokovičius / IMAGO/Hasenkopf nuotr.

Ketvirtoji pasaulio raketė varžovą nugalėjo rezultatu 6:3, 6:2, 6:2 ir tęsia savo žygį link dar vieno istorinio pasiekimo legendinėje „Rod Laver“ arenoje.

Mačas truko dvi valandas ir šešiolika minučių. Didžiąją jo dalį aikštėje dominavo Džokovičius. Pirmajame sete jis greitai perėmė iniciatyvą, jau antrajame geime atlikęs breiką, o vėliau nemažino tempo ir kituose setuose.

Maestrelli trumpam viltį atgavo trečiajame sete, kai po kelių nesėkmingų epizodų sugebėjo atsitiesti, tačiau Džokovičius netrukus dar kartą pakėlė žaidimo lygį ir be didesnės intrigos užbaigė susitikimą pergale.

Šiame straipsnyje:
Novakas Džokovičius
tenisas
Australian Open

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų