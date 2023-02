OHL sausio apžvalga: identiška lietuviškų klubų situacija

Po sausio dar labiau išryškėjo OHL reguliaraus sezono turnyrinės lentelės viršūnės paveikslas. Vos kartą šį sezoną suklupusi „MOGO/LSPA“ komanda dar labiau padidino savo pranašumą prieš artimiausius konkurentus ir norint užsitikrinti pirmąją poziciją reguliariajame sezone jiems bereikia iškovoti vieną pergalę per keturias likusias rungtynes. Antroje pirmenybių pozicijoje ir toliau įtikinamai žengia „Zemgale/LLU“ komanda, kuri pati nuo lygos lyderių atsilieka 8 taškais, tačiau artimiausius konkurentus lenkia net 11 taškų.



Trečioje vietoje rikiuosi Rygos „Dinamo“, kurią bando vytis puikiai šiuos metus pradėjusi „Prizma“ komanda. Visgi, pastariesiems norint aplenkti garsiausią Latvijos komandą tektų ne tik patiems nepriekaištingai užbaigti sezoną, tačiau ir sulaukti itin nesėkmingo „Dinamo“ sezono finišo, kadangi komandas likus sužaisti šešis susitikimus skiria 7 taškai. Ilgą laiką ketvirtąją poziciją OHL užėmusiai „HS Riga“ komandai šiuo metu tenka susitaikyti su buvimu penktoje vietoje.



Po sausio padidėjo persvara tarp penkių latviškų klubų ir trijų lietuviškų ekipų. Lietuvos komandoms iki artimiausių konkurentų dabar trūksta trijų pergalių ir nors toks atstumas per likusią sezono dalį vis dar yra įveikiamas, tačiau dabar joms labiau tenka dairytis į savo tautiečius ir siekti reguliarųjį sezoną baigti pozicijoje, leidžiančioje ketvirtfinalyje kautis su potencialiai silpnesniais varžovais.



Sausį ir toliau taškų nerinkusi „Dinaburga“ prarado net ir teorines viltis patekti į atkrintamąsias varžybas, tad jau dabar aišku, jog visi trys Lietuvos klubai pratęs savo sezoną po reguliaraus sezono finišo.





Lygybė. Pasibaigus sausiui visos trys lietuviškos komandos Optibet ledo ritulio lygoje buvo surinkusios po 21 tašką. Per likusį mėnesį iki pirmenybių finišo Lietuvos klubai kovos ne tik dėl geresnės vietos turnyrinėje lentelėje, tačiau ir dėl galimybės kautis dėl Lietuvos čempionų titulo: jei Lietuvos klubai atkrintamosiose varžybose iškris tame pačiame etate, dėl nugalėtojų karūnos kausis dvi aukštesnes vietas reguliariajame sezone užėmę klubai.

Nugalėta „Dinamo“. Legendinė Latvijos komanda – Rygos „Dinamo“ pastaruoju metu susiduria su problemomis, o sausį jie susilaukė lietuvių klubo kirčio. Pirmąja garsiausią Latvijos klubą įveikusia komanda tapo „Kaunas City“, kurie išvykoje varžovus sugebėjo parklupdyti net keturių įvarčiu persvara laimėtose rungtynėse.

Dvejopa metų pradžia. Šį mėnesį dviem pergalėmis pradėjusi „Airwell Energija“ buvo labai arti ketvirtosios pozicijos, kuri garantuotų namų pranašumą ketvirtfinalio kovose. Visgi, keturi pralaimėjimai iš eilės ne tik padidino deficitą nuo 4-5 vietose žengiančių Latvijos klubų, tačiau ir leido juos pavyti žemesnėse vietose žengusioms Vilniaus ir Kauno komandoms.

Stabilumas. Sausį „Kaunas City“ klubas sužaidė šešis susitikimus ir visuose iš jų Lukas Žukauskas pildė savo taškų kraitį. Tiesa, kauniečių kapitonas visas šešias rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas po vieną rezultatyvumo balą. Būtent po vieną rezultatyvumo balą jis vidutiniškai renka ir viso sezono metu (26 rezultatyvumo balai per 26 rungtynes).



Problemos daugumoje. „7bet-Hockey Punks“ klubui ir toliau sunkiai sekasi rungtyniauti daugumoje. Prieš paskutinį šio sezono mėnesį ji pagal žaidimo daugumoje komponentus lenkia tik absoliučius lygos autsaiderius „Dinaburga“ ledo ritulininkus. Vilniečiai ne tik patys pelnė tik 10 įvarčių daugumose, tačiau ir jų metu patys 10 kartų traukė ritulį iš vartų tinklo. Kur kas geriau kiekybines persvaras sekasi realizuoti kitoms lietuviškoms komandoms – „Airwell Energijai“ (15 įvarčių) ir „Kaunas City“ (14 įvarčių).



Nutrūkusi serija. Rungtynės su „Prizma“ ne tik atnešė „Kaunas City“ klubui vieną iš didžiausią sezono pralaimėjimų, tačiau ir nutraukė jų nepriekaištingo žaidimo daugumose seriją. Iki šios dvikovos jie šiame sezone 25 rungtynėse iš eilės nepraleisdavo įvarčio ant ledo turėdami kiekybinę persvarą ir buvo vienintelė sezono metu daugumose gynyboje neklydusi komanda.



Papildymai. Pasibaigus sausiui baigėsi ir OHL lygos transferų langas, po kurio komandos nebegalės papildyti savo sudėčių. Paskutinėmis dienomis progos sustiprinti savo sudėtį nepraleido ir dvi lietuviškos komandos: „Kaunas City“ į savo gretas pasikvietė Lietuvos jaunimo rinktinės puolėją Igną Bakų ir du ukrainiečius Bogdaną Stupaką ir Aleksandrą Voroniną, o „7bet-Hockey Punks“ papildė latvis Magnusas Jakubsonas ir švedas Oscaras Skioldas. Tuo tarpu „Airwell Energija“ pokyčių savo sudėtyje neatliko.



Puolime žibantis gynėjas. Tik gruodį „Kaunas City“ komandą papildęs Kostas Gusevas vos per du mėnesius spėjo tapti rezultatyviausiu OHL čempionato gynėju iš Lietuvos. Iš Suomijos į gimtinę sugrįžęs Lietuvos rinktinės narys per 10 sužaistų susitikimų surinko 11 rezultatyvumo balų, o be taškų jis liko tik vienintelėse sužaistose rungtynėse su „7bet-Hockey Punks“ komanda.

Vartininkų lyderis. Tarp lietuviškų klubų vartus ginančių vartininkų po sausio atsirado naujas lyderis. Šiuo metu „Airwell Energijos“ ukrainietis Maksimas Duve tarp mūsų šalies klubų atstovų yra nepralenkiamas pagal visas svarbiausias statistines kategorijas. Elektrėnų ekipos atstovas geriausiu procentu atremia metimus, yra mažiausiai per rungtynes įvarčių praleidžiantis vartininkas, yra atrėmęs daugiausiai metimų, praleidęs daugiausiai laiko ant ledo ir vienintelis kartą rungtynėse į savo vartus nepraleido nė vieno įvarčio.

Daugiausiai išbandytų žaidėjų. Šį sezoną „7bet-Hockey Punks“ klube ant ledo bent kartą OHL reguliariame sezone pasirodė 35 aikštės žaidėjai ir 3 vartininkai. Pagal šį rodiklį jie pirmauja tarp visų Lietuvos klubų: nei „Airwell Energijos“, nei „Kaunas City“ gretose ant ledo neišvydome net ir 30 žaidėjų.

Rezultatyviausi. Prieš paskutinį OHL mėnesį rezultatyviausių lygos žaidėjų viršūnėje ir toliau užtikrintai žengia „MOGO/LSPA“ lyderis Karlis Ozolinšas. Artimiausius konkurentus iš savo komandos jis lenkia net 15 rezultatyvumo balų, tad jau dabar sunku įsivaizduoti scenarijų, kuriame reguliarusis čempionato sezonas baigtųsi be šio žaidėjo triumfo rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje. „7bet-Hockey Punks“ atstovas T. Kumeliauskas ir toliau išlieka penktoje rezultatyviausių lygos žaidėjų rikiuotės pozicijoje, o į dešimtuką taip pat patenka ir „Kaunas City“ atstovai Aivaras Bendžius ir Povilas Verenis.