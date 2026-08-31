Pasaulio čempionato finale kovojusi Gintarė Aleksandravičė: atidaviau visą save

Labiausiai G. Aleksandravičę džiugina, kad kai kuriose rungtyse sportinė forma jau pasiekė olimpinio 2024 m. sezono lygį, o progresas naujoje jai kliūčių ruožo rungtyje akivaizdus.
„Parodykite penkiakovininkę, kuri finale buvo bent su vienu vaikeliu, o aš su trimis. Mėgavausi dalyvavimu varžybose, nes dėl traumos galėjau nebūti jose visai. Mačiau kitų sportininkų, trenerių žvilgsnius, palaikymą, tai emociškai buvau labai pakylėta. Jeigu be tinkamo pasirengimo buvau 18-a tarp geriausiųjų, tai kitąmet su stipriu pasirengimu finalai visur turėtų būti. Šiame pasaulio čempionate atidaviau visą save, visada taip darau. Kitose varžybose tą patį darysiu“, – sako G. Aleksandravičė.
Lietuvių pasirodymą apsunkino traumos
Iš trijų pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate dalyvavusių Lietuvos atstovų tik G. Aleksandravičei pavyko patekti į asmeninių varžybų finalą. Vis dėlto keturios varžybų dienos iš eilės karščiu ir drėgme sportininkus sekinančioje Kinijoje iš lietuvės pareikalavo itin daug jėgų. Finale fechtavimo eliminavimo, kliūčių ruožo ir plaukimo rungtyse G. Aleksandravičė fiksavo 12–14-us rezultatus tarp 18 finalo dalyvių. Paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje patyrusi atletė tikėjosi kilti laipteliais aukštyn, tačiau to padaryti nepavyko.
„Ėjome „va bank“, nes kokybiško pasirengimo neturėjau. Jau vien patekimas į finalą buvo labai didelis žingsnis, nes Europos čempionate to padaryti nepavyko, bet apetitas kyla bevalgant. Žinodama, kad bėgimas yra stipriausia mano rungtis, tikėjausi, kad pakilsiu, bet atsirado kažkokių trikdžių šaudyme, tai bandysime išsiaiškinti, iš kur atsirado klaidos. Bet ir fiziškai buvau jau pavargusi ir net bėgime nesijaučiau gerai. Džiaugiuosi, kad 110 procentų pasirodžiau kliūčių ruože, nes tai man nauja rungtis ir dar turiu pasivyti merginas“, – finalą vertina G. Aleksandravičė.
Kita Lietuvos atstovė – Elzė Adomaitytė – moterų kvalifikacijos varžybose nestartavo paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje, o galutinėje įskaitoje užėmė 72-ą vietą. Kvalifikacijos varžybose pasirodymą baigė ir Jonas Kalaminskas – jam pasaulio čempionate atiteko 51-a pozicija.
„Labai apmaudu, kad traumos aplankė svarbiausiu sezono momentu. Joną Kalaminską vis dar kamuoja kirkšnies trauma, o kai negali tinkamai rengtis svarbiausiam sezono startui, tai varžybose turi įtakos ir psichologijai. Elzė Adomaitytė startavo su šlaunies trauma, kurią patyrė Europos čempionate“, – sako Lietuvos rinktinės vyr. treneris Paulius Aleksandravičius.
Pirmąją pasaulio čempionato dieną G. Aleksandravičė ir E. Adomaitytė užėmė 7-ą vietą moterų estafečių varžybose.
Jaunųjų penkiakovininkų rezultatai ir žvilgsnis į Los Andželą
Beveik lygiagrečiai su pasaulio suaugusiųjų čempionatu vyko ir amžiaus grupių iki 15 bei 19 metų pasaulio čempionatas. Asmeninėse varžybose geriausiai pasirodė 9-ą vietą tarp merginų (iki 19 m.) iškovojusi Gustė Pečiulytė. Vaikinų (iki 19 m.) estafečių varžybose šalia apdovanojimų pakylos liko Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika – užėmė 4-ą vietą.
„Norėtųsi pradėti nuo pozityvesnių dalykų. Džiugina greitas Gintarės Aleksandravičės sugrįžimas ir po neseniai patirto stresinio lūžio, ir po gimdymo. Ji garbingai sustartavo, pritrūko galbūt laiko kokybiškai pasirengti čempionatui ir poilsio dienos tarp pusfinalio ir finalo. Jeigu čempionatas būtų vykęs Europoje, galėjo viskas dar sėkmingiau susiklostyti. Jaunesnių amžiaus grupių pasaulio čempionate vienintelė Gustė Pečiulytė startavo pagal pajėgumą ir pasaulio čempionato TOP 10 yra garbingas pasiekimas. Visi kiti sustartavo prasčiau nei tikėjomės“, – rinktinių pasirodymus pasaulio čempionatuose apžvelgia Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Justinas Kinderis.
Vienas tituluočiausių šalies penkiakovininkų atkreipia dėmesį ir į tai, kad lietuviai nebėra, kaip anksčiau, lyderiai bėgimo ir šaudymo rungtyje, todėl, pasak jo, labai svarbu padaryti tinkamas išvadas prieš kitąmet prasidėsiančią atranką į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes.
„Pernai po pasaulio suaugusiųjų čempionato Kaune atrodė, kad viskas gerai ir kad pakankamai greitai prisitaikėme prie kliūčių ruožo, bet turbūt neįvertinome situacijos ir tikrai reikia peržiūrėti daug ką, nes rezultatai, kokie yra šiemet, netenkina nei sportininkų, nei trenerių, nei federacijos. Neabejoju, kad olimpiečių turėsime, bet prieš tai turėsime padaryti išvadas ir, tikiuosi, spėsime į olimpinio traukinio pirmus, o ne paskutinius vagonus“, – apibendrino J. Kinderis.
Iš svarbiausių šio sezono startų šalies penkiakovininkams liko tik Europos U15 ir U19 čempionatas, kuris rugsėjo 6–13 d. vyks Portugalijoje.
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