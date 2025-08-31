Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate „Žalgirio“ arenoje – vyrų ir moterų finalai

Lietuvai atstovavęs Titas Puronas savo debiutiniame suaugusiųjų pasaulio čempionato finale užėmė 11-ąją vietą, o moterų finale kovojusi Elzė Adomaitytė finišavo 13-ta. Nugalėtojus apdovanojo Monako princas Albertas II, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) narys ir Olimpinės programos komisijos pirmininkas Karl Stoss bei UIPM prezidentas Robas Stullas.
Titas dieną pradėjo pergalingai – tiesioginėse fechtavimo eliminacijose jis buvo pirmasis. Įveikė tarp stipriausių pasaulio fechtuotojų minimus varžovus: ukrainietį R. Popovą ir prancūzą M. Rochatą bei surinko maksimalų taškų skaičių – 250. Kliūčių ruože Titas fiksavo 0:35,05, o plaukime buvo septynioliktas (2:18,86). Po šių rungčių į bėgimo-šaudymo startą jis stojo iš devintosios pozicijos.
Tradiciškai stiprus bėgimo ir šaudymo atkarpoje, T. Puronas šaudė stabiliai, tačiau maždaug 17 sek. trukusios serijos kovojant su elitiniais varžovais neleido išsilaikyti pirmajame dešimtuke. Paskutinę seriją jis iššaudė per mažiau nei 10 sek., o finišo liniją kirto vienuoliktas. Tai – solidus pasiekimas pirmajame jo suaugusiųjų pasaulio čempionato finale.
Vyrų finalo prizininkai: auksą iškovojo Mohamedas Moutazas (Egiptas), sidabrą – Mathisas Rochatas (Prancūzija), bronzą, pakilęs iš 6-osios vietos, – Matějus Lukešas (Čekija).
„Nuo vaikystės esu „Žalgirio“ fanas, bet niekada net nesvajojau, kad toje pačioje arenoje pasirodysiu pats, ir kad visos tribūnos skanduos mano vardą. Jausmas – visiškai nerealus“, – po finišo sirgaliams dėkojo Titas.
Moterų finale startavusi Elzė Adomaitytė fechtavimą – savo mėgstamiausią rungtį – šįkart baigė penktoje vietoje su 230 taškų. Eliminacijoje ji pateko tarp aštuonių geriausiai fechtavusių sportininkių. Tačiau nusileido britų atstovei Olivijai Green, vėliau laimėjusiai visą fechtavimo eliminaciją. Kliūčių ruože Elzė užfiksavo aštuntą rezultatą (0:39,62), 200 m plaukimą įveikė per 2:33,73 ir į bėgimo-šaudymo startą stojo vienuolikta. Antroji šaudymo serija, trukusi mažiau nei 10 sekundžių, pakėlė visą „Žalgirio“ areną ant kojų – žiūrovai audringai reagavo, matydami, kaip Lietuvos sportininkė atiduoda visas jėgas. Vis dėlto, pavyti stipriausias pasaulio varžoves ne taip lengva – Elzė finišavo trylikta.
Moterų čempione tapo keturiolikmetė egiptietė Farida Khalil, antra finišavo vengrė Blanka Guzi, trečia – italė Aurora Tognetti.
„Šiame pasaulio čempionate supratau, kad varžybos yra ta vieta, kurioje reikia džiaugtis ir mėgautis kiekviena minute. Šios varžybos man buvo šventė. Tai ugdo didesnį pasitikėjimą savimi ir dar aukštesnius rezultatus ateityje. Sezoną užbaigiu puikia nata ir jau pradedu mąstyti apie ateinančius 2026-uosius metus“, – sakė E. Adomaitytė.
Ši finalų diena parodė – šiuolaikinė penkiakovė Lietuvoje – populiarus sportas. „Žalgirio“ arena buvo pilnutėlė – rungtynes stebėjo daugiau kaip 4 tūkst. žiūrovų.
