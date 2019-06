Plaukikė K. Teterevkova pagerino Lietuvos rekordą

Merginų 400 m kompleksinio plaukimo rungtis pažymėta suaugusių rekordu. Čia greičiausia buvo vilnietė Kotryna Teterevkova, finišavusi per 4 min. 58,02 sek. Tai yra naujas Lietuvos moterų plaukimo rekordas. Iki šiol jis priklausė Ievai Jacevičiūtei (5.02,43). Be to, Kotryna įvykdė ir normatyvą į pasaulio jaunimo čempionatą.

Lietuviams čempionate konkurenciją palaiko plaukikai iš kaimyninės Latvijos ir Rusijos. Iš viso čia planuoja dalyvauti beveik 200 sportininkų iš 17 plaukimo klubų. Lietuvos plaukikams šios varžybos – gera repeticija prieš liepos pradžioje prasidedančią pasaulio studentų universiadą ir Europos jaunimo plaukimo čempionatą.

Pirmąją varžybų dieną dalyviai varžėsi 50 ir 200 m laisvu stiliumi, 100 m nugara, 200 m krūtine, 100 m peteliške ir 400 m kompleksinio plaukimo rungtyse, o vakare jų dar laukė ir mišri komandinė estafetė 4 x 100 m laisvu stiliumi.

Geriausius laikus ryte pademonstravę dalyviai pateko į vakare vyksiančius finalus, kuriuose ir paaiškėjo, kas yra greičiausi.

Pirmosios dienos rytinėje atrankoje visus pradžiugino Šiaulių „Delfino“ auklėtinis Neilas Vaičiulis. Jaunasis plaukikas vaikinų 200 m krūtine atrankoje finišavo per 2 min. 44,95 sek. ir pagerino šalies berniukų iki 13 metų rekordą. Ankstesnis rekordas taip pat priklausė Neilui. Pastarąjį šiaulietis užfiksavo dar šių metų balandį (2.46,15).

Dar vieną amžiaus grupių rekordą pagerino ir kita Šiaulių „Delfino“ plaukikė Erika Pasakinskaitė. Ji merginų 100 m peteliške finale distanciją įveikė per 1 min. 7,02 sek. ir 0,73 sek. nubraukė nuo sau anksčiau priklausiusio Lietuvos mergaičių iki 13 metų rekordo. Šio rezultato Erikai užteko užimti antrajai vietai. Finale greitesnė buvo tik Augustė Jociūtė (Kauno PM) – 1 min. 6,18 sek.