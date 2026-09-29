 Po dviejų parų tylos – pirmasis Dirksčio įrašas: prabilo Nausėdos balsu

Po dviejų parų tylos – pirmasis Dirksčio įrašas: prabilo Nausėdos balsu

2026-09-29 07:24
Brigita Juodelytė

Nuo šeštadienio kovos su Sergejumi Maslobojevu viešai tylėjęs Dominykas Dirkstys naktį į antradienį pagaliau pasirodė socialiniuose tinkluose. Tačiau savo būklės kovotojas nepaaiškino. Vietoj komentaro jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame skamba prezidento Gitano Nausėdos pasakojimas apie paties kadaise patirtą rankos traumą.

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Dominykas Dirkstys
Dominykas Dirkstys / Vaizdo įrašo stop kadras, T. Biliūno/ BNS nuotr.

D. Dirkstys savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo trumpu vaizdo įrašu. Jame panaudoti archyviniai kadrai iš maždaug prieš aštuonis mėnesius filmuotos „Delfi“ laidos „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“, tačiau originalus laidos garsas pakeistas. Vietoje jo girdėti G. Nausėdos balsas.

„Ranka mėginau sušvelninti smūgį ir užkliuvau už dar vieno aštraus daikto, todėl išplėšiau gabalą savo dilbyje. Dėl nervo pažeidimo nutirpo pirštai. Ypač nutirpo vidurinis pirštas. Bet, galvoju, gal ir gerai, nes apsaugos mane nuo nepadorių gestų rodymo“, – vaizdo įraše girdėti prezidento pasakojimas apie jo paties patirtą traumą.

Tokį garso takelį D. Dirkstys pasirinko po kovos, kuri nutrūko antrajame raunde jam suskaudus anksčiau traumuotą ranką. Sportininkas išlipo iš ringo ir paliko Kauno „Žalgirio“ areną, o spaudos konferencijoje nepasirodė.

Pirmadienį UTMA paskelbė už arenos palikimą ir nedalyvavimą spaudos konferencijoje pagal D. Dirksčio kontrakto sąlygas skyrusi jam 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą. Organizacija taip pat nurodė dar laukianti medicininių atsakymų dėl kovotojo būklės.

Paskelbtu vaizdo įrašu D. Dirkstys pasidalijo ir savo „Instagram“ istorijoje. Tai pirmasis jo viešas pasirodymas po turnyro, tačiau tiesioginio atsakymo jame nėra: kovotojas dar nepateikė komentaro apie rankos būklė, kodėl taip greitai išvyko iš arenos ir kaip vertina UTMA skirtą nuobaudą.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
Gitanas Nausėda
Sergejus Maslobojevas
UTMA 19
UTMA 19 turnyras
rankos trauma
Kovotojas
kikboksas

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Komentarai

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Ar
ne per daug dėmėsio šitam..... ? Niekas jos ypatingai nepažinojo ( išskyrus snukių daužymo mėgėjų ir Pikul "sekėjų") Dabar visa Lietuva žino. Gal jis to ir siekė ? Boksininkų paklausė - ar boksas kažkaip kenkia smegenims? 30 proc. atsakė, kad kenkia, kiti 70 proc. klausimo nesuprato. Tai jis iš tų 70 , kiek suprantu.
3
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Naktinis
tai gaus honorarą viščiukas ir iš jo sumokės baudą? Ar negaus jokio honoraro? Kaip ten yra Utma?
3
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