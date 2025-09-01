Prieš diskininkų startą – bėgikės džiaugsmas

Lietuvių viltys
22-ejų M. Aleknai pasirodymas Tokijuje – istorinė galimybė.
2022 m. Europos čempionas, nepaisant jauno amžiaus, savo kolekcijoje turi šūsnį medalių iš prestižiškiausių varžybų. Tačiau tiek pasaulio čempionatuose Judžine (JAV) 2022 m., tiek Budapešte (Vengrija) 2023 m., tiek ir 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iki titulo jam pritrūko vos žingsnio – Judžine ir Paryžiuje pelnyti sidabro medaliai, Budapešte – bronza.
Šiemet balandį varžybose JAV Mykolas du kartus pagerino pasaulio rekordą, diską numetęs 74 m 89 cm, o paskutiniu metimu – 75 m 56 cm.
25-erių M. Aleknos geriausias pasiekimas elitinėse varžybose buvo užfiksuotas pasaulio čempionate Budapešte – užimta 21-a vieta (62 m 57 cm).
Skirtingai nei kolegos iš Vilniaus, kaunietis A. Gudžius artėja karjeros finišo link. 34-erių veteranas savo geriausią pasiekimą fiksavo 2017 m. Londone – tapo pasaulio čempionu, o 2022 m. Judžine pasipuošė bronzos medaliu. 2018 m. Berlyne nuskynė Europos čempionato laurus.
Disko metimo rungties finalas vyks sekmadienį nuo 14 val.
Užsigrūdino kalnuose
Prieš disko metikų pasirodymą Tokijuje blykstelėjo bėgikė Gabija Galvydytė. 1 500 m rungtyje 16-ą vietą pasaulyje užėmusi vidutinių nuotolių bėgikė į Tokijo olimpinį stadioną grįžo su trenksmu.
800 m atrankos bėgime lietuvė užėmė antrą vietą, o užfiksuotas rezultatas (1 min. 58,86 sek.) – antras geriausias karjeroje. G. Galvydytė tiesiausiu keliu pateko į pusfinalį.
„Treniruotės aukštikalnėse labai prisidėjo prie geresnės savijautos. Kūnas priprato prie sunkaus darbo, todėl man viskas Tokijuje tinka“, – atrankos bėgimą ir savijautą komentavo G. Galvydytė.
Kaip ir 1 500 m rungtyje, sportininkė pasirinko bėgti vidine sektoriaus dalimi ir įveikti kuo mažesnę distanciją. Pasak 25-erių jonavietės, tokią taktiką pasirinkti siūlė treneris, o ir ji pati pasimokė iš praeities klaidų.
Bijojo žaibo
Asmeninį rekordą G. Galvydytė užfiksavo prieš mažiau nei du mėnesius (1 min. 58,69 sek.). Šis rezultatas užtikrino vietą pasaulio pirmenybėse.
Kovo mėnesį pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionatuose debiutavusi lengvaatletė teigė, kad Tokijuje prieš pat atrankos bėgimą jai iššūkių netrūko, nes prasidėjo stiprokas lietus.
„Trenerio Justino Beržanskio vis klausinėjau, ar žaibuos. Bijojau, kad nukels startą. Labai to nenorėjau. Kai patenki į kitą etapą, norisi gerai pailsėti, o bėgti 23 ar 24 val. nakties jau nesinorėtų. Džiaugiuosi, kad buvo tik lietus be žaibo“, – pasakojo bėgikė.
